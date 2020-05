Indignación en el comercio por la nueva limitación de aperturas del Gobierno: "Hay que quitar ya el miedo a comprar"

La noticia sentó como un jarro de agua fría. Las grandes cadenas veían este fin de semana cómo sus posibilidades de abrir a partir de la fase 1 (el día 11 de mayo) desaparecían; en concreto, fue a través de la orden publicada el domingo, en la que se determinaba cómo sería esta fase -ya aplicada en cuatro islas-, cuando vieron que los planes del Gobierno apuntan a que, para entonces, solo puedan abrir las tiendas de menos de 400 metros cuadrados.

Una decisión que, según ha podido saber Vozpópuli, se tomó a última hora por insistencia de Sanidad y dio la vuelta a los planes que las grandes cadenas ya tenían sobre la mesa, contando con que no habría una limitación por metros cuadrados y que las normas apuntarían únicamente al aforo y las normas de seguridad e higiene.

En este sentido, ni El Corte Inglés, ni Ikea, ni Leroy Merlin, ni la mayoría de las tiendas de Inditex, Primark o Tendam (Cortefiel, Springfield) podrán abrir hasta, en el mejor de los casos, el día 25 de mayo, cuando en teoría se pasa a la fase 2 si se cumplen los criterios. Lo harán entonces con los centros y parques comerciales, a quienes tampoco se les permitirá la apertura. 15 días más de cierre que suman a lo previsto y que, denuncian desde el sector, dejan a estos establecimientos en una situación complicada: "Solo en el caso de nuestras empresas, tenemos unos 100.000 empleados en ERTE", explican desde la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged).

Abrir con garantías

Su enfado, no obstante, no viene tanto del día de apertura en sí, sino de que para abrir solo se tenga en cuenta el tamaño y no las medidas de seguridad implantadas en cada local, así como de que no hayan podido sentarse con el Gobierno a valorarlo.

"Nuestras tiendas tienen capacidad para abrir desde la fase 1, porque llevan trabajando semanas en esa vuelta de los consumidores y son establecimientos que pueden cumplir con limitaciones de aforo", explican desde Anged a este periódico. En esta línea, apuntan, "no es una cuestión de grande y pequeño, sino que se debe facilitar que las empresas que pueden abrir de forma segura lo hagan".

Algo parecido defienden desde la patronal del textil, Acotex, donde se preguntan: "¿Por qué se limita el espacio si lo principal es tener espacio para cumplir las medidas y separar a los clientes?". A juicio de su presidente, Eduardo Zamácola, las aperturas tienen que venir relacionadas con "aplicar el sentido común". "Hay que quitar ya el miedo a comprar", apostilla, explicando que la reactivación del consumo tiene que empezar de forma inmediata.

Los últimos serán, como sí que se había planteado al principio, los centros y parques comerciales, que hacen la misma reclamación que las grandes cadenas en cuanto a las medidas ya implantadas. En su caso, explican, la mayoría de los centros comerciales cuentan con un supermercado o hipermercado, abierto desde que se declarara el estado de alarma, lo que ha hecho que "zonas como el parking o la entrada ya cuentan con todas las medidas necesarias para evitar contagios", cuentan desde la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

A su parecer, además, se discrimina a los locales que acogen sus centros; según los datos que manejan, de los más de 36.000 comerciantes que tienen sus tiendas en los centros y parques comerciales, el 85% son comercios medianos y pequeños con menos de 300 metros cuadrados superficie de venta.

Con todo, en el sector siguen preparando sus instalaciones por si el Gobierno cambiara de criterio en los próximos días. "Estamos alerta y tratando de explicar al Ejecutivo que somos sitios seguros", insisten.