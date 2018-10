Sociedades, IRPF, tasa Google... estos son los cambios fiscales pactados con Unidos Podemos

El Gobierno y Unidos Podemos han llegado por fin a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2019. El texto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, contiene muchas novedades de contenido social, como la subida del SMI a 900 euros o el control de los alquileres, pero también cambios fiscales que afectan a las grandes figuras como Sociedades, IRPF, IVA y Patrimonio. Y desarrollan dos nuevas figuras que se incorporan al sistema tributario: el Impuesto a las Transacciones Financieras y la 'tasa Google'. Estos son los principales cambios.

En el Impuesto de Sociedades se crea un tipo mínimo del 15% que se aplicará finalmente sobre la base imponible y no sobre el resultado contable. La medida afectará solamente a los grupos que tributanen régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo que no afectará a pymes. Los bancos y las eléctricas pagarán un 18%.

En el caso de las pymes, de hecho, se baja el tipo nominal del 25% al 23% a empresas que facturen menos de un millón de euros. Por otro lado, se endurece la limitación a las exenciones por dividendos y plusvalías, otra de las demandas de Podemos. Se reduce en un 5% la referida exención, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la directiva matriz-filial.

SICAV y Socimis

Las SICAV pasan a estar bajo el control de la Agencia Tributaria y se establecerán requisitos adicionales para la aplicación del tipo impositivo reducido para asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, objetivaría el carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por la Agencia Tributaria de los supuestos de uso fraudulento.

Las Socimis, de su lado, que actualmente tienen el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva, tendrán que tributar un 15% de Sociedades por los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

El Impuesto a las Transacciones Financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas

Fuera del Impuesto de Sociedades, el pacto entre Gobierno y Podemos desarrolla el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de Euros.

No se gravará, en cambio, la compra de acciones de PYMES y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados, que es una de las grandes peticiones de Izquierda Unida. La creación de este impuesto es una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE.

También se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de laUnión Europea. Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros. El Impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

IRPF en 130.000 euros

En e IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros, como propuso Unidos Podemos en su último documento, y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Se incrementa el 1% en el Impuesto sobre el Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. La idea es reforzar la progresividad general del sistema, y en particular recuperar el gravamen a los grandes patrimonios, que pueden aportar más. Esto compensa la petición de la confluencia de crear un tributo específico a las grandes fortunas.

Además, se empieza a aplicar el IVA reducido a los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4% y se reducirá el tipo de gravamen de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Y, con el fin de incorporar la perspectiva de género al sistema impositivo en las principales figuras tributarias, se van a realizar los trabajos necesarios para analizar en profundidad la mejor forma de llevar a cabo esta adaptación.

Se ampliará la lista de morosos y se prohibirá por ley la posibilidad de hacer amnistías fiscales

Para mejorar la lucha contra el fraude y acabar con los paraísos fiscales de los que se sirven los defraudadores para evitar contribuir a la sociedad, se reforzará la normativa tributaria para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional.

Además, se limitará el uso de efectivo a 1.000 euros, se reforzará la lista de morosos añadiendo a los responsables solidarios y reduciendo el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros. Y se prohibirán por ley las amnistías fiscales por la gran injusticia fiscal que suponen.