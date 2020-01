El PSC contradice a Colau en su idea de eliminar los vuelos entre Madrid y Barcelona

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, partido que comparte la alcaldía de Barcelona con los comunes de Ada Colau, ha contradicho a la edil este jueves al asegurar públicamente que la Ciudad Condal "necesita más vuelos y más aeropuerto". Hace apenas una semana, Colau aseguraba que pedirían un plan de reducción de emisiones y que se eliminen las rutas que tienen una alternativa ferroviaria, como el puente aéreo a Madrid.

Esta propuesta, que la alcaldesa ya había comentado en alguna ocasión, se ha ido suavizando en los últimos días hasta reducirla, por el momento, a los propios trabajadores públicos y miembros del Gobierno municipal. Así lo ha explicado esta semana Jaume Collboni, el socialista y primer teniente alcalde del consistorio: "Los trabajadores del Ayuntamiento tendrán que usar el tren para los trayectos de menos de 1.000 kilómetros", ha dicho en una entrevista en Espejo Público.

Los empleados del Ayuntamiento de Barcelona dejarán del usar el avión en los trayectos cortos

En este sentido, el teniente alcalde de Barcelona ha dado marcha atrás en la idea de Colau y ha reconocido que la eliminación de estos vuelos cortos para minimizar la contaminación no corresponde ni al Ayuntamiento, ni al aeropuerto de El Prat, sino a las propias aerolíneas. "Nosotros como Gobierno municipal no vamos a suprimir ninguna linea aérea, entre otras cosas porque no es nuestra competencia", matizaba.

Fuentes del sector explican a Vozpópuli que el transporte aéreo en Europa está liberalizado desde 1993, por lo que el marco regulatorio actual garantiza que todas las aerolíneas comunitarias pueden operar en cualquier ruta dentro de la Unión Europea sin ningún tipo de limitación. La decisión de eliminar una ruta, por lo tanto, debe producirse desde la legislación europea. Actualmente hay 23 vuelos del grupo IAG que conectan Madrid y Barcelona, 15 de Vueling y ocho de Iberia; a los que se suman otros tantos de Air Europa.

Ampliación de El Prat

Miquel Iceta también ha apostado este jueves por el crecimiento del El Prat con la ampliación de la tercera pista para que Barcelona tenga "más aeropuerto". "Yo quiero el crecimiento y progreso económico de Barcelona, y eso pasa, entre otras cosas, por un aeropuerto cada vez mejor dotado. La solución que los técnicos de Aena nos propongan para tener más aeropuerto contará con mi apoyo", ha asegurado.

Por su parte, Collboni también ha asegurado que el objetivo pasa por "estar más conectados, no menos" y están dispuestos a abrir un debate sobre cómo aumentar el número de pasajeros en El Prat. "El discurso de la sostenibilidad que dice que lo que hay que hacer es decrecer la economía es un poco antiguo. Somos partidarios de ampliar la capacidad de El Prat y hacerlo con criterios de sostenibilidad", ha añadido.