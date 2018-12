Icapital alerta de que la incertidumbre política puede lastrar más la cotización de los bancos

Si echamos la vista atrás y comparamos las previsiones de los analistas a comienzo de año con las de este último mes podríamos comprobar que el 2018 cerrará como uno de los peores años tras el comienzo de la recuperación económica.

Los grandes problemas económicos a nivel mundial y los líos políticos en España han terminado por lastrar a la renta variable y la renta fija. Esto ha provocado un ecosistema financiero en el que cada vez es más complicado encontrar buenas rentabilidades sin tener que correr cierto riesgo.

Guillermo Santos Aramburo, socio de la EAFI Icapital, valora en una entrevista con Vozpópuli el fin de año y da unas breves pinceladas sobre lo que nos espera en los mercados de cara a 2019.

Icapital cuenta ya con un equipo de 27 profesionales procedentes del segmento de banca privada y ya asesora más de 1.400 millones de euros de partrimonio,

¿Qué perspectivas tiene para el cierre de año en los mercados?

A poco que las tensiones políticas de mayor peso en estos momentos (Italia, tensión comercial China – EEUU y Brexit) se relajen algo, el final de año será bueno en los mercados de riesgo, sobre todo en las bolsas. Lo sucedido en el G20 y sus consecuencias en las Bolsas es buena prueba de ello.

¿Y para 2019?

Creo que la primera parte será más de lo mismo que este tramo final de 2018 y luego podría venir una segunda parte del año más complicada pues el final de ciclo podría hacerse más patente y la atención estará centrada cada vez más en la actuación de los Bancos Centrales.

En Europa podemos empezar a ver cómo la política monetaria se vuelve restrictiva poco a poco y habrá que valorar cómo reaccionan los mercados ante ello. Confío en que Draghi no fallará al final de su mandato y tendrá en cuenta la situación de los mercados, tanto de bonos como de acciones, y su importancia para la frágil economía europea. La FED, por su parte, tras haber emprendido la senda de subidas hace casi tres años, será probablemente más acomodaticia en función de los datos macro.

¿En dónde ve oportunidades de inversión.. renta fija, variable, emergentes....?

Sin duda la oportunidad puede estar en renta variable pero con un enfoque cada vez más oportunista. Y, sin duda, para el que tenga una verdadera visión de largo plazo. Por zonas, las más baratas por valoración son Japón y emergentes. En Europa, tras las últimas publicaciones de resultados y el castigo sufrido por varios sectores por el riesgo político, podríamos ver un salto en las cotizaciones de muchas compañías cuyos precios en Bolsa no se corresponden con sus cuentas de resultados actuales y futuras. La buena gestión activa es clave en estos momentos.

Bancos y ladrillo

¿Es el momento de invertir en bancos? ¿Y en inmobiliario?

Si miramos a España, esos sectores han sufrido mucho en Bolsa este año y buena parte de su caída se debe a la habitual sobrereacción de las Bolsas en determinadas fases de incertidumbre. Ambos sectores me parecen baratos y, seleccionando bien, son una oportunidad de compra pero sin olvidar que podrían verse afectados por el riesgo político doméstico que dificultaría el reconocimiento de sus cada vez mejores fundamentales.

¿Con la entrada de MIFID II vamos a ver desaparecer la figura de la EAFI?

El asesoramiento no va desaparecer en España, bien al contrario va a ir cada vez a más. No obstante, sí podría sufrir cierto menoscabo, sobre todo las empresas pequeñas, pues el nuevo marco legal no le es propicio y la bancarización no facilita su labor. En todo caso, no es normal que en España haya 12 bancos que monopolizan las dos plataformas de distribución de fondos y las 160 empresas de asesoramiento no tengan acceso directo a ellas. La normativa de Mifid II es contradictoria con este entorno.

¿Habrá consolidación en el sector?

La heterogeneidad del sector de asesoramiento es elevadísima y las fusiones no son sencillas. Veremos cierta concentración pero no una avalancha de fusiones. El trabajo de regulador para poner orden en el sector va a ser intenso. Un elevado volumen asesorado será cada vez más definitivo para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento normativo.

¿Estamos cerca de un fin de ciclo económico?

Eso es seguro pues las políticas monetarias de los Bancos Centrales propician progresivamente ese entorno. Ello no quita que esta fase de final de ciclo pueda durar más tiempo de lo que hemos vivido en situaciones similares en el pasado. No hay que olvidar que hoy existen factores determinantes del ciclo que antes no eran tan influyentes, como el desarrollo tecnológico y un nuevo contexto de inflación en el que entran en juego las nuevas potencias emergentes, especialmente China.

¿Qué opina sobre el auge de los depósitos estructurados?

Bien utilizados y con el enfoque adecuado a cada inversor, pueden ser instrumentos que ayudan a crear escenarios de certeza en un entorno de mercado incierto. Otra cosa es que escondan características (componente de iliquidez, derivados, elevados costes, etc.) que no sean idóneos para cualquier inversor. Aquí, el asesoramiento es todavía más necesario.