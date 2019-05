Iberdrola instalará 400 puntos de recarga de vehículos eléctricos por toda España en 2019

Iberdrolapretende instalar 400 puntos de recarga para vehículos eléctricos en 2019 en el marco de su iniciativa Smart Mobility. La compañía pretende instalar estas estaciones de recarga rápida y súperrapida cada 100 kilómetros en las principales vías del territorio nacional para favorecer el desarrollo y el despliegue de estas motorizaciones en España.

El responsable de Relaciones Externas de este plan, Carlos Bergera, lo ha comunicado en el Observatorio de la Movilidad Sostenible de España organizado este lunes por Grant Thornton y la fundación Ibercaja, un evento en el que ha participado el secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, entre otros.

“El mito del sector sobre que no hay vehículos eléctricos porque no hay infraestructura ya no existirá. El 2019 es clave y todo el equipo está trabajando para que a finales de este año haya 400 puntos de recarga instalados cada 100 kilómetros en las principales vías”, ha dicho.

25.000 puntos de recarga en 2021

Además, Iberdrola ya hizo público su objetivo de llegar a instalar 25.000 estaciones de recarga en hogares, empresas y zonas urbanas e interurbanas de aquí a 2021. “Ya hay una tarifa eléctrica que hace que el combustible sea diez veces más barato que la gasolina”, ha apuntado Bergera.

En concreto, la recarga de la batería en los hogares durante el periodo más barato del día (entre la 1.00 y las 7.00 horas) supondría un gasto medio de 50 céntimos por cada 100 kilómetros.

En este sentido, en el estudio sobre Movilidad Sostenible los expertos auguran que el coche eléctrico alcanzará los 500 kilómetros de autonomía en menos de cinco años, y las principales fábricas del país van a realizar las inversiones necesarias para adaptar su fabricación a las nuevas motorizaciones que el mercado está demandando.

No obstante, un 66% de los líderes empresariales del sector cree que la gasolina estará presente en el futuro y casi la mitad (45,5%) apuesta todavía por el diésel, pues, según argumenta el informe, los nuevos motores de gasóleo cumplen con las normativas que están imponiendo las ciudades.