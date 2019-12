Iberdrola pide a la Fiscalía que investigue un presunto documento falso sobre espionajes

Iberdrola ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao para que investigue la publicación en prensa de un supuesto documento interno que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas.

Según informó este lunes la energética en un comunicado, ha realizado una búsqueda del supuesto “documento interno” al que “ha tenido acceso 'El Confidencial'” "y ha sido totalmente imposible localizarlo".

"La compañía ha preguntado a los anteriores y actuales responsables de Administración, Control y Regulación que, de existir el supuesto documento, deberían haber sido los receptores de el mismo. Tanto José Luis San Pedro, anterior responsable, como Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, actuales responsables, han remitido un escrito a la compañía en el que no se reconoce ni la emisión ni la recepción del mismo; que el supuesto documento no se ha localizado en ninguno de los archivos oficiales de Iberdrola; que la fecha de emisión es muy posterior a la recepción y pago de las facturas a las que alude, y que, en todo caso, su contenido no evidencia ninguna irregularidad en la relación a Castellana de Seguridad (Casesa), empresa emisora de las facturas".

Examen de facturas

Por su parte, los dos socios fundadores de Casesa y propietarios de la sociedad hasta el año 2010 han emitido un comunicado oficial, en el que niegan rotundamente relaciones comerciales y cualquier tipo de pagos a Cenyt o cualquier sociedad relacionada con José Manuel Villarejo. En ese comunicado, indican expresamente que las facturas emitidas por Casesa a Iberdrola y publicadas por 'El Confidencial' se corresponden con los trabajos indicados en cada una de ellas y son facturas absolutamente reales, por lo que han solicitado al medio de comunicación la rectificación de la noticia publicada.

De igual modo, Iberdrola ha localizado las facturas emitidas por Casesa, se encuentran en los registros contables del grupo Iberdrola y presentan las firmas exigidas por la normativa de control interno, por lo que la compañía considera que las facturas corresponden a servicios realmente prestados.

Finalmente, Iberdrola ha enviado un requerimiento al firmante del supuesto documento, José Antonio del Olmo, para que se pronuncie sobre la veracidad de el mismo y comunique si dispone de cualquier información relacionada con Iberdrola de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo.

La compañía solicita al fiscal que investigue si los hechos descritos pueden presentar indicios de delito y se identifique a las personas responsables de los mismos.

En paralelo, Iberdrola ha informado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de la presentación de esta demanda para su conocimiento.