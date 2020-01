Ibercaja tantea al mercado con una nueva emisión de 500 millones de euros

Ibercaja envía su primer aviso al mercado con una operación doble que consiste en la cancelación de obligaciones subordinadas lanzadas en 2015 por 500 millones de euros y la puesta en marcha de otra operación del mismo importe y del mismo tipo, según ha comunicado la entidad aragonesa en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ibercaja, que pretende abaratar el coste de la emisión, dará prioridad a aquellos inversores que también se hayan comprometido con vender los 'papeles' que ya tienen de la antigua oferta de subordinadas. Las nuevas obligaciones se realizarán a partir de 100.000 euros que vencerán en julio de 2025.

La fecha de liquidación de la primera emisión está prevista para el 23 de enero de este mes, pero la entidad aragonesa podrá en cualquier momento, a su libre elección, ampliar, modificar, reabrir o dar por finalizadala oferta de recompra. La operación estará dirigida por BBVA, Barcalys, UBS y Merryl Lynch.

A contrarreloj

Al banco se le echa el tiempo encima y la situación actual de España no parece que vaya a favorecer a que se abra una ventana para su obligada salida a Bolsa en 2020. El banco ya ha realizado todos los trámites regulatorios y el folleto está prácticamente finiquitado, sólo a falta de ciertas pinceladas de última hora, pero le falta encontrar el momento adecuado, que parece que no va a llegar nunca.

Y es que no es sólo la situación política lo que afecta a la OPV de la entidad aragonesa. En cuanto a negocio, el banco se enfrenta a paradigma bastante complicado. El Euríbor está por los suelos, en el -0,26%, y los tipos no parece que vayan a subir este año. A esto hay que sumar la sequía de la Bolsa española. En 2019 no se realizó ningún toque de campana en el mercado continuo. Los antecedentes tampoco ayudan y las cotizaciones de sus comparables -Unicaja y liberbank-, tampoco.

El banco ha contratado a Rotschild como asesor independiente y Morgan Stanley y JPMorgan actúan como coordinadores globales de la oferta. Bank of America Merrill Lynch y UBS serán los encargados de colocar los títulos. Fuentes financieras consultadas por Vozpópuli aseguran que el calendario de Ibercaja estaba supeditado a una eventual subida de tipos que no sucederá, con lo que la entidad tendrá que buscar otros mecanismos para que su toque de campana no sea perjudicial para los accionistas.