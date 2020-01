Ibercaja afronta su salida a Bolsa con el peor escenario posible

Ibercaja ya va a contrarreloj. A la entidad aragonesa se le echa el tiempo encima y la situación actual de España no parece que vaya a favorecer a que se abra una ventana para su obligada salida a Bolsa en 2020. El banco ya ha realizado todos los trámites regulatorios y el folleto está prácticamente finiquitado, sólo a falta de ciertas pinceladas de última hora, pero le falta encontrar el momento adecuado, que parece que no va a llegar nunca.

La operación no se puede retrasar más porque la Ley de Cajas obliga a la Fundación Bancaria Ibercaja, que ahora controla un 87,8% de la entidad, a reducir su participación a menos de la mitad. No obstante, el banco podría pedir una prórroga como ya lo ha hecho Bankia, pero para conseguirla tendría que conseguir el sí del Congreso, y tal y como está configurada la política actual, parece un movimiento un tanto arriesgado que la entidad prefiere evitar, aunque no se descarta.

Y es que no es sólo la situación política lo que afecta a la OPV de la entidad aragonesa. En cuanto a negocio, el banco se enfrenta a paradigma bastante complicado. El Euríbor está por los suelos, en el -0,26%, y los tipos no parece que vayan a subir este año. A esto hay que sumar la sequía de la Bolsa española. En 2019 no se realizó ningún toque de campana en el mercado continuo. Los antecedentes tampoco ayudan y las cotizaciones de sus comparables -Unicaja y liberbank-, tampoco.

Todo listo