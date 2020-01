Hyundai y Uber anuncian una alianza para crear un servicio de taxis aéreos

El fabricante automovilístico surcoreano Hyundai y la firma de viajes compartidos estadounidense Uber anunciaron hoy un acuerdo para colaborar en la creación de un sistema de taxis aéreos, que permita a los pasajeros desplazarse de un punto a otro en un equivalente a los helicópteros actuales.

Según ese acuerdo, Hyundai se encargará de la fabricación de los vehículos, mientras que Uber aportará la logística para que el servicio pueda operar, conectar a los conductores (o, en este caso, pilotos) con los pasajeros y gestionará la llegada y recogida de usuarios en los helipuertos.

Ambas compañías revelaron el acuerdo de colaboración en el marco de la feria de electrónica de consumo CES que se celebra estos días en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y dijeron que esperan realizar las primeras pruebas este mismo año y desplegar el servicio al completo en 2023.

El vehículo aéreo diseñado por Hyndai ha sido bautizado como S-A1, será 100% eléctrico, podrá alcanzar los 290 kilómetros por hora y recorrer distancias de hasta 100 kilómetros (es decir, se especializará en trayectos cortos de menos de treinta minutos).

