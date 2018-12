Huawei: “Trabajamos la ciberseguridad de España con el apoyo de INCIBE"

Huawei está en el ojo del huracán. A la crisis por la detención de una de sus principales ejecutivas en Canadá se suman los rumores acerca de la intención del Gobierno japonés de excluir al gigante asiático de las licitaciones públicas, algo que ya ha hecho Australia.

Llueve sobre mojado. Donald Trump lleva meses señalando a Huawei como empresa al servicio del espionaje del régimen chino. Y para colmo, la UE, en boca de Andrus Ansip, vicepresidente de Mercado Único Digital, llama también a desconfiar de Huawei.

Su directora de Relaciones Institucionales y con los Medios en España, María Luisa Melo, responde a las preguntas de este medio para dar el punto de vista de la compañía, que asume la situación con la misma filosofía que ha caracterizado al pueblo chino durante siglos: resignación y trabajo.

¿Cómo habéis encajado la detención de Meng Wanzhou, la directora financiera de la compañía?

Es muy importante para nosotros que se sepa que cumplimos las leyes de todos los lugares en los que operamos. Con todas: regulaciones de exportación, de comercio, en Europa, en Estados Unidos... Meng se encuentra en libertad. Fue detenida mientras viajaba de Hong Kong a México cuando hacía escala en Canadá. Es una detención, no un arresto. Se ha fijado una fianza de 7,5 millones de dólares y ahora esperaremos a ver qué dice la justicia. No vamos a entrar en análisis políticos de la situación. No nos corresponde a nosotros.

Japón, Australia, ahora Canadá... La historia se repite. ¿Teméis un gran impacto en cuenta?

Ninguno. Huawei es una empresa que opera en cerca de 180 países con negocios muy diversos, redes, teléfonía móvil, Cloud, ciberseguridad... Seguiremos apostando por la I+D. Por no hablar de que no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de Japón respecto a lo que comentas.

La guinda a todo este pastel la puso ayer Andrus Ansip, vicepresidente de Mercado Único Digital de la UE, que dice que hay que descondiar de empresas como Huawei

En el caso de Ansip, y lo decimos con total franqueza, nos sorprendieron mucho sus comentarios. Rechazamos completamente que seamos una amenaza para la seguridad. Nuestra relación con la Unión Europea es de cooperación desde hace mucho tiempo. Huawei no es un problema, sino parte de la solución y de una política de ciberseguridad a nivel global. Hay países como Francia o Alemania que han declarado abiertamente que somos una compañía fiable, que cumple con la regulación; un buen socio para el despliegue de tecnología. En todos los servicios que ofrecemos hay diferentes actores, diferentes empresas, y todo pasa por muchos análisis de calidad y seguridad. No es únicamente Huawei la que ofrece un servicio, hay una cadena de empresas que nos permite ofrecer productos.

¿Cómo es la relación de Huawei con España?

Estamos a punto de ser mayores de edad en España, de alcanzar los 18 años de presencia en este país. Trabajamos con todos los operadores de telecomunicaciones desplegando red. Hace dos años firmamos un acuerdo de colaboración con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). El propósito es, entre otras cosas, promover y concienciar a empresas y ciudadanos de la importancia de la ciberseguridad. Hemos publicado hace poco un estudio sobre el estado de este área en Internet de las Cosas en España y ofrecemos soluciones para minimizar los riesgos de sufrir ciberataque entre las empresas y el sector público, en colaboración con el INCIBE.

¿Hasta qué punto el músculo de la compañía en el desarrollo de redes 5G está detrás de los últimos incidentes?

Es una pregunta a la que no te puedo responder. Lo que sí puedo poner sobre el tapete son nuestros esfuerzos por impulsar esta tecnología, que se traducen en 600 millones de dólares invertidos el año pasado y 800 millones de dólares previstos para 2018 en I+D. Seguiremos invirtiendo el 15% en este apartado. No nos corresponde a nosotros decir cuál es nuestra posición en el sector, pero los hechos son demostrables, están ahí. Unos 1.400 millones de dólares de inversión en investigación en 5G y 22 contratos de despliegue de esta tecnología firmados ya a lo largo de todo el mundo. Y ahí está nuestra posición y participación en organizaciones internacionales como la 3GPP, la asociación de telecomunicaciones encargada de definir los estándares de 5G que regirán la industria.

¿Y la relación comercial con España?

De nuevo, creemos que lo mejor es que hablen las cifras, los datos, los contratos. Es ahí donde está nuestra credibilidad. Antes del Mobile World Congress, completamos conjuntamente con Vodafone la primera llamada 5G en el mundo usando el nuevo estándar comercial NSA y en julio participamos en los primeros despliegues de 5G pre-comerciales en 6 ciudades españolas. Además, recientemente hemos colaborado con Telefónica en la primera videollamada internacional entre operadoras del grupo con 5G sobre una red real al establecer una conexión Londres-Málaga y hemos firmado un acuerdo estratégico global con Telefónica... Asimismo, trabajamos con Orange y Masmovil, entre otros operadores. Es ahí, en las alianzas con las empresas, donde está nuestra credibilidad.