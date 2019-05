Huawei rechazará que China tome represalias contra Apple

El fabricante tecnológico chino Huawei ha expresado su postura contraria a que China adoptase medidas de represalia contra fabricantes estadounidenses como Apple en respuesta a las presiones ejercidas contra empresas chinas por EEUU, añadiendo que la compañía asiática seguirá creciendo, a pesar de las restricciones impuestas por Washington.

"EEUU no es la policía internacional. No puede dirigir el mundo entero. Los demás países deberán decidir si trabajan con nosotros", ha señalado el fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, en una entrevista con Bloomberg, donde apunta que si algunas empresas no quieren trabajar con Huawei, "sería como un agujero en el fuselaje de un avión, se tratará de arreglar, pero el avión sigue siendo capaz de volar".

En este sentido, el septuagenario empresario, que a raíz de la crisis abierta con las autoridades estadounidenses ha abandonado su tradicional discreción para tener mayor presencia en los medios, ha subrayado su oposición a que Pekín pudiera tomar represalias contra empresas estadounidenses como Apple.

"Eso no pasará, lo primero de todo. Y en segundo lugar, si ocurre yo seré el primero en protestar", afirma Ren. "Apple es mi maestro, está al frente. Como alumno, ¿por qué iría contra mi maestro? Nunca", puntualiza.

La mitad de los microprocesadores empleados por Huawei proceden de EEUU

Asimismo, el empresario chino advierte de que la mitad de los microprocesadores empleados por Huawei proceden de EEUU, mientras que la otra mitad son producidos por la misma compañía china, por lo que si EEUU impone restricciones, "Huawei reducirá las compras a EEUU y usará más sus propios chips", mientras que si las empresas estadounidenses tienen permiso de Washington para seguir vendiendo, Huawei les seguirá comprando.

Puede incumplir previsiones

De cualquier modo, cuestionado por el impacto de las restricciones sobre los resultados de su división de consumo, el fundador de Huawei admite que la compañía puede incumplir su objetivo de crecimiento, pero subraya que "aún sigue creciendo". "Seguir creciendo en el entorno más duro demuestra lo grandes que somos", añade.

La semana pasada, SD Association, el consorcio internacional de la industria de fabricantes de tarjetas de memoria SD y microSD, retiró a Huawei de la lista de compañías que pueden utilizar este estándar de unidades de memoria, lo que podría quitar a la compañía china el derecho a emplearlas en sus dispositivos.

Esta decisión coincide con la inclusión de Huawei en la 'lista negra' de Estados Unidos, promovida por su presidente Donald Trump, y que prohíbe a las empresas estadounidenses continuar sus negocios con la empresa debido a acusaciones de espionaje. La Administración estadounidense ha emitido una prórroga de 90 días hasta su aplicación.

A este respecto, Huawei ha expresado su "decepción" con estas decisiones, aunque ha subrayado que las mismas no afectarán a sus operaciones diarias.

Defiende que no ha violado los estatutos

En este sentido, el fabricante chino defiende que no ha violado los estatutos de ninguna de estas organizaciones, por lo que considera que la decisión de suspender la colaboración carece de base legal y va en contra de los principios que pretenden mantener, socavando su credibilidad como organizaciones internacionales.

"Decisiones como esta darán lugar a estándares fragmentados, incluidos los estándares de información y comunicación, y solo servirán para aumentar los costes y riesgos para todas las empresas a lo largo de la cadena de valor", añade.

En este sentido, Huawei recuerda que es un miembro activo de más de 400 organizaciones de estándares, alianzas industriales y comunidades de código abierto, en las cuales presta servicios en más de 400 posiciones clave.