Cinco fondos especulan en Hispania ante una contraopa 'fantasma'

La OPA de Blackstone sobre Hispania se ha convertido en uno de los grandes focos de los fondos especulativos, atraídos por una posible contraopa. Los primeros en avivar la llama fueron los propios opados, al emitir días más tarde de la oferta un hecho relevante en el que aseguraba que iban a buscar "alternativas", ya que no tenían constancia de la misma.

Dos meses después dicha oferta no ha llegado y fuentes financieras consultadas por este medio la descartan casi por completo. Una de las teorías que ha sonado en el mercado es que fuera la propia Azora -gestora de los activos de Hispania- la que lanzara contraoferta sobre la socimi. Pero no le salieron bien los planes de captar dinero en una OPV, que fue aplazada por las incertidumbres del propio mercado y de la socimi en particular.

En el fervor del momento, muchos fondos -especializados en hacer caja en operaciones con tendencia a calentarse- comenzaron a tomar posiciones en Hispania. Estas empresas son expertas, entre otras cosas, en conseguir buenas rentabilidades en ofertas públicas competidas, y ésta cumplía con todos los requisitos para ello.

Aún hay margen para que otro brazo inversor realice una oferta sobre Hispania

Los cierto es que aún hay margen para que otro brazo inversor realice una oferta sobre Hispania, ya que el plazo de contraopa no finaliza hasta el próximo 18 de julio, pero el mercado descarta que se vaya a producir.

Entre los fondos que han entrado en Hispania en este periodo destaca el Fondo Soberano Noruego, que afloró una participación de un 1,029% el pasado 5 de julio y que ha ido aumentando, hasta en nueve ocasiones en menos de un mes, hasta situarse en el 1,135% de la compañía.

Otros movimientos 'especulativos' realizado al calor de la oferta han sido los del fondo Standard Life Aberdeen, que afloró una participación del 1,45% el pasado 24 de mayo o el del fondo londinense GLG Partenrs, a través de la filian Man Group, que también adquirió otro 1,26% el pasado 5 de junio. También el hedge fund Kite Lake, el pasado 30 de mayo realizó una inversión para alcanzar el 1,56% de la socimi.

Ruptura del acuerdo Hispania-Azora

En el folleto de la OPA, Blackstone admite que para romper el acuerdo de Hispania con Azora tendrá que pagar 173 millones de euros a la gestora. Blackstone detalla que su intención es encomendar la gestión de los hoteles, que le convertirán en primer propietario de este tipo de establecimientos del país, a una de sus firmas, HI Partners, que compró el pasado año al Banco Sabadell.

Los planes de Blackstone para Hispania pasan por hacerse con el 100% de la compañía y que deje de cotizar en Bolsa y que deje de ser socimi.

El fondo estadounidense lanzó una OPA sobre la Hispania tras convertirse en su primer accionista al comprar un 16,5% de su capital, que estaba en manos del inversor George Soros. La oferta de los americanos asciende a los 17,45 euros por acción, lo que supone una operación de unos 1.590 millones de euros.