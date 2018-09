Hesperia no se rinde con NH: negocia un acuerdo 'in extremis' con tres posibles socios para mejorar la oferta de Minor

Cuenta atrás. La hotelera tailandesa Minor avanza cada día en el accionariado de NH Hotels y se acerca a su objetivo de convertirse en el máximo accionista. Su posición alcanza el 45,42%, tras comprar otro 0,1% este jueves, y en las próximas semanas podría superar la barrera del 50%, mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) analiza su OPA.

Un escenario que pretende impedir el Grupo Hesperia, tercer máximo accionista de la compañía, con más de un 8% del capital de NH y conocido detractor de la propuesta de la cadena tailandesa. Hesperia, cadena hotelera catalana que pertenece a la familia Castro, negocia con tres socios para preparar una OPA competitiva a la oferta de Minor y poder controlar NH, según confirman fuentes del sector.

Una intención que Hesperia mantiene desde 2003, cuando lanzó una OPA por el 26,1% de las acciones de la cadena hotelera que dirige Ramón Aragonés y que sólo contó con una aceptación del 5%. En esta ocasión, Hesperia busca aliados para lanzar este envite 'in extremis' entre las cadenas hoteleras que operan en España, tanto nacionales como extranjeras.

Aunque los nombres de estos posibles socios no han sido revelados, existen varios candidatos que el mercado ha puesto encima de la mesa. Barceló Hotel Group se descarta como candidato porque, según confirma a este medio, "el asunto de NH está, para nosotros, olvidado". El Grupo Hotusa también sale de este listado de candidatos, "no existe ningún contacto en este sentido".

Otros candidatos como Meliá Hotels o Riu han preferido no han realizar valoraciones en este sentido. Por otro lado, candidatos extranjeros como la francesa Accor prefiere no comentar rumores de mercado. Hyatt también puede volver a la palestra. La cadena estadounidense confirmó públicamente su interés por NH, tras lanzar una contraopa en agosto. No obstante, la cadena estadounidense reculó por el elevado control del capital que tiene Minor en la compañía española.

Aunque no todos son industriales. Squircle Capital, fondo especializado en el mercado inmobiliario, suena con fuerza como posible aliado de el grupo hotelero catalán, como adelantaba Reuters y como confirman fuentes cercanas a la negociación. Squircle cuenta con tres o cuatro inversores dispuestos a participar en una eventual oferta competidora.

JP Morgan, como asesor

Hesperia va enserio en su propuesta. Este pacto 'in extremis' de la compañía catalana será asesorado por JP Morgan. El banco de inversión estadounidense será el responsable de decirle al grupo catalán si su ambiciosa intención es viable o no, que es la única idea que, en estos momentos Hesperia tiene en la cabeza, como aseguran fuentes conocedoras del proceso.

Si este arriesgado plan fracasa, el grupo catalán podría pedir el consejo de JP Morgan para analizar la posible venta de su 8,1% de NH Hotel o valorar los posibles acuerdos comerciales que podría alcanzar con la cadena española, pese a que estuviera en manos de un propietario 'hostil'.

Así lo demostró en su último comunicado. El Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) anunció que dará por finalizado el contrato de gestión de 28 hoteles de su portfolio suscrito con NH Hotel Group en el caso de que Minor se haga con el control. Así, la finalización del contrato de gestión, que supuso un desembolso de 31 millones de euros, estaría sujeta a los plazos y procedimientos previstos en el marco de la toma de control de NH Hotel Group por parte de Minor.

Un escenario que todavía no ha ocurrido. Pero que desde el sector consideran como la opción más probable. Si la compleja operación del grupo catalán no lo remedia. Mientras se producen todos estos movimientos, NH Hotels está esperando a que la CNMV aprueba la OPA de Minor para poder otorgar su veredicto sobre este proceso. Sus acciones se mantienen en 6,3 euros, el precio que ofrece la compañía tailandesa. Un escenario que complica esta operación a Hesperia.