Healthcare Activos apostará más de 150 millones en inversiones inmobiliarias del sector sanitario

Hace varios días, Healthcare Activos, la primera plataforma en nuestro país especializada en inversiones inmobiliarias enfocadas de manera exclusiva a residencias de la tercera edad, clínicas privadas y hospitales, anunciaba su alianza con Altamar para la creación de Healthcare Activos Yield, un nuevo vehículo creado con el objetivo de constituirse en socimi, salir a cotizar y dar el salto al exterior.

Este nuevo gigante inmobiliario, que ya cuenta con un portfolio de más de 20 activos en operación -alquilados en su mayoría a algunos de los mayores operadores europeos del sector- y una inversión inicial de unos 270 millones de euros, de los cuales, más de 150 millones serán invertidos durante su primer año de vida, antes de que finalice 2020.

Fue Jorge Guarner, presidente de Healthcare Activos -controlada por el fondo Oaktree-, el que vio por primera vez en nuestro país el potencial que podía llegar a tener la inversión inmobiliaria enfocada en exclusiva al sector sanitario.

En la actualidad, los activos al servicio el sector sanitario en España alcanzan un volumen de aproximadamente 20.000 millones, y un crecimiento esperado de en torno al 3% anual durante los próximos 15 años.

Futuro asegurado

Guarner cuenta con un amplio currículum: ex consejero delegado de SARQuavitae, líder en el sector de residencias de tercera edad en España y antiguo presidente de AESTE, la patronal de los gestores de la industria, participó activamente en la aprobación de la Ley de Dependencia promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006.

“Así como en España, se decidió que la Sanidad iba a ser gratuita y universal, pues la atención a la tercera edad no se tuvo tan en cuenta en los años 80”, explica Guarner. A pesar de que no se tuvo en cuenta en aquel momento, la necesidad de ofertar plazas en residencias de mayores a día de hoy es más que tangible.

De acuerdo con los últimos estudios, España se convertirá en el país con mayor esperanza de vida de cara a 2040. A día de hoy, es de los países más envejecidos del mundo, por detrás de Japón. Como consecuencia, la demanda de plazas residenciales para la tercera edad, así como hospitalarias, está asegurada.

“No sé si existirán oficinas dentro de 10 años, lo que sí que tenemos seguro es que existirán residencias para personas mayores y cada vez más”, apunta Guarner. A su forma de ver, el sector sanitario a nivel inmobiliario era algo que “hasta ahora no se había tenido mucho en cuenta”, pero que en los últimos años ha logrado captar el interés de los inversores.

“Al final es una industria que genera el 11% del PIB, algo nada despreciable. También es un sector que implica una enorme inversión de infraestructuras y que crea puestos de trabajo a largo plazo”, destaca.

Más de 330 millones de euros en activos

A día de hoy, Healthcare Activos ya ha adquirido inmuebles por un valor de más de 330 millones de euros en 15 provincias de nuestro país. De manera paralela, cuenta con una cartera de más de 40 activos entre residencias geriátricas, hospitales y clínicas. La compañía las adquiere tanto en pleno funcionamiento, como dispuestas para su rehabilitación y puesta en marcha o como proyecto de desarrollo de suelo.

“Si eliges bien la ubicación y lo gestionas bien, tardas uno o dos años en preparar el activo y llenarlo de gente, tienes garantizado unos cash flow crecientes. De la misma manera, puedes garantizarte un pago de una renta fija, por lo que obtienes unos beneficios con los que te puedes comprometer a un dividendo”, asegura Guarner.

La intención detrás de su alianza con Altamar Capital Partners es ampliar su capacidad de adquisición y crecer como socimi, así como pagar dividendos a sus accionistas. Altamar es un socio estratégico, ya que es el mayor grupo español independiente de servicios de inversión, con más de 6.700 millones de euros de patrimonio comprometido.

De esta manera, con la creación de la nueva plataforma, Healthcare Activos Yield se centrará en comprar activos ya operativos, mientras que la empresa original de Guarner apostará más por invertir en terrenos e inmuebles por restaurar.

"No hay cabida para la especulación"

El sector sanitario a nivel inmobiliario ha despegado en los últimos años. El interés empresarial por el sector ha sido tal que de acuerdo con datos de Angomed, en el último año, las residencias disponibles para los compradores se han agotado y las pocas que quedan han disparado su precio hasta un 50%.

No obstante, para Guarner una de las características más positivas del sector sanitario es que se trata de un sector donde la especulación no tiene cabida. “Lo que se tiene que tener en este sector es la visión de largo plazo. Las visiones especulativas en este sector no tienen cabida, ya que estamos hablando de atender a personas frágiles, no es ninguna tontería”, apunta Guarner.

Otro de sus principales atractivos es la cantidad de inversión internacional que está propiciando. Cada vez son más los grandes actores europeos, como Korian o DomusVi, que llevan a cabo inversiones en nuestro país. De acuerdo con la consultora CBRE, las residencias para ancianos en España han atraído más de 2.000 millones de euros en operaciones inmobiliarias entre 2015 y 2017.

En Francia y Bélgica, las residencias de ancianos funcionan con un sistema de licencias públicas, similar al de las farmacias en nuestro país. Según afirma Guarner, este tipo de atmósfera ha permitido que estos países cuenten con empresas del sector muy potentes a nivel internacional.

No obstante, hace algo más de dos años, estos actores se han quedado sin la posibilidad de adquirir nuevas licencias, por lo que han apostado por la expansión europea. Y uno de sus destinos ha sido nuestro país, donde las operaciones continúan siendo completamente privadas.

De acuerdo con Guarner, esto ha propiciado un aumento de la inversión en nuestro país muy notable, convirtiendo el sector sanitario español en una diana para este tipo de actores.