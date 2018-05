Hacienda plantea crear un un fondo entre las CCAA para afrontar las épocas de crisis

El Ministerio de Hacienda plantea la creación de un fondo de reserva que permita a las comunidades autónomas mantener servicios públicos fundamentales, como la educación y la sanidad, en "periodos recesivos".

La propuesta está incluida en el documento técnico para la reforma de la financiación autonómica enviada por Hacienda a los gobiernos regionales, que tienen hasta el martes de la próxima semana para presentar alegaciones de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ejecutivo se comprometió a convocar este mes de mayo.

Según el documento, al que ha tenido acceso Efe, la sostenibilidad del Estado del bienestar es uno de los "pilares" del sistema de financiación y, por ello, sugiere que las comunidades autónomas aporten recursos a este fondo de reserva en épocas de crecimiento, que se aplicarían en los periodos de recesión.

En el análisis, el Gobierno también se refiere a una propuesta de la comisión de expertos para que las comunidades tengan capacidad de subir un tramo del IVA en tiempos de crisis a fin de disponer de una inyección adicional de recursos.

A esta sugerencia de la comisión de expertos, el Gobierno responde que la modificación "no procede". Hacienda argumenta que la iniciativa de la comisión cuenta con la oposición de muchas comunidades autónomas y no existe, por tanto, consenso para su articulación.

Sobre la cesta de tributos, Hacienda recomienda no realizar cambios en su composición y apuesta por la armonización, que evita la brecha entre regiones. Respecto al impuesto de Patrimonio, Hacienda recuerda que la posición mayoritaria de las comunidades es mantener esta figura mientras que en Sucesiones y Donaciones admite que existe consenso para revisarlo si bien no hay acuerdo en cómo hacerlo.En todos estos casos, el Gobierno defiende el "acuerdo político" entre las administraciones implicada y máxime sobre los instrumentos que puedan atribuirse a las comunidades autónomas "para obtener más recursos y reforzar su corresponsabilidad fiscal".Respecto a las competencias no homogéneas, aquellas que no han sido traspasadas a todas las comunidades de régimen común y algunas siguen impartidas por la Administración General del Estado, el Gobierno muestra la "conveniencia" de que se articule un fondo que recoja su financiación.Si bien, el Gobierno entiende que antes de crear ese fondo se deberían revisar las competencias no homogéneas y alcanzar un consenso.Sobre la recomendación de la comisión de expertos para que el nuevo modelo de financiación elimine la cláusula del 'status quo', es decir, que la reforma no suponga pérdida de recursos para ninguna comunidad, el Gobierno dice estar de acuerdo pero, de nuevo, estima que la cuestión ha de ser objeto de "decisión política" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.