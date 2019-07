Hacienda acecha a las fundaciones para que paguen lo que deben del Impuesto de Sociedades

La Agencia Tributaria ha iniciado una campaña para vigilar de cerca a las compañías que están parcialmente exentas del pago de Impuesto de Sociedades, como fundaciones, asociaciones o colegios profesionales, para advertirles de que hay algunas actividades que han realizado por las que tienen que tributar.

"Están haciendo requerimientos para saber qué operaciones y actividades tienen. Hay entidades que hacen operaciones a lo largo del tiempo, que han quedado sin inspección hasta ahora, y ahora están empezando a ver qué pasa con este tipo de entidades", ha confirmado Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Asesores Fiscales (REAF), durante una presentación ante la prensa en el Consejo General de Economistas.

Sanmartín se refiere así a fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, como por ejemplo un club de fútbol que imparte clases particulares y debe tributar en Sociedades parcialmente por esa actividad económica.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, ha lamentado por su parte que "hay miles de entidades exentas, unas mucho y otras poco" y que "son unos operadores económicos más que deben saber".

"A mí me sigue sorprendiendo que haya miles de fundaciones que no hacen auditoría, por ejemplo. Lo razonable sería que todas las organizaciones de cierto nivel hicieran auditoría y depositaran su información. Ciertos problemas no deseados que se han producido en algunas fundaciones y dañan la reputación global se evitarían", ha añadido.

Cartas de advertencia

Se trata de una nueva actitud vigilante por parte de la Agencia Tributaria, que también ha puesto la lupa este año en las pequeñas y medianas empresas, a las que ha enviado de forma masiva cartas informativas en las que les indica los ingresos y márgenes que, de media, deberían tener por pertenecer al sector económico en el que operan.

"Son cartas para que sepan las referencias que tiene Hacienda respecto a sus márgenes comerciales, es una cuestión informativa para que las empresas estén al loro de que los márgenes comerciales deben ir por ciertos porcentajes. No es algo que deben tener en mente, es una cuestión informativa. Supongo que si los contribuyentes ven que están muy lejos de esos márgenes lo ajustarán", ha explicado Sanmartín.

Carmen Jover, vocal del Consejo Directivo de REAF, apuntaba que es una medida similar al envío de cartas que llevó a cabo la Agencia Tributaria durante la campaña del IRPF para avisar a los propietarios de que conocía que tenían viviendas en alquiler que debían declarar. "Es mejor avisarles previamente para que tengan opción de declarar y evitar así la sanción", añade.