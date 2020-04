Guía para evitar las fake news en tiempos de coronavirus

La expansión del coronavirus ha generado un aluvión de noticias falsas o fake news que utilizan la enfermedad como señuelo para que sean difundidas por tierra mar y aire.

Son situaciones que se pueden evitar siguiendo algunos consejos que, entre otros organismos, ha difundido la Policía Nacional en su cuenta de Twitter. Nosotros hemos matizado alguna cosa más para que tengas en cuenta que no todo lo que llega a tu móvil es cierto y, lo más importante, puedas descubrirlo.

Consejos para evitar 'Fake News'

Sospecha siempre: No se debe dar como cierta cualquier información recibida. Siempre se ha de tener en cuenta, de primeras, que puede no ser cierta. Sobre todo si la fuente, el medio de comunicación y el remitente no son conocidos ni cuentan con un historial detrás "fiable".