España pierde peso en el Santander mientras Aboukhair coge influencia en Europa

El negocio de España ha vuelto a flaquear en las cuentas globales del Grupo Santander. El banco obtuvo en nuestro país un beneficio de 1.585 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento de sólo un 2% con respecto al año anterior. Un dato positivo pero que queda muy lejos del registrado en 2018, cuando el crecimiento fue del 28% respecto a 2017 y en el que aportó el 17% de beneficio de la compañía.

La propia presidenta de la entidad, Ana Botín, quiso recalcar el esfuerzo que se ha hecho desde España para conseguir este beneficio a pesar de la "difícil situación" del negocio por la caída de los tipos y por la integración del Banco Popular, que se ha finalizado en ese último ejercicio.

En este contexto, hay una serie de apartados de la cuenta de resultados que no han ido del todo bien. Es el caso de las comisiones netas, que se estancaron en los 5.260 millones de euros, frente a los 5.435 millones captados en 2018. Los ingresos también cayeron un 1%, hasta los 7.506 millones de euros.

Asimismo, los préstamos y anticipos a la clientela bajaron un 6%. Además, la producción de hipotecas todavía no compensa los vencimientos, como en la mayoría de bancos españoles. En cuanto al Popular, la entidad ya no comunica sus resultados por separado por lo que no se puede desglosar si suma o resta al grupo. Aunque la banquera sí aclaró que la aportación prevista se va a retrasar "un poco" por la caída de tipos ya mencionada.

Ana Botín descartó nuevos ajustes de plantilla para España. "Esperamos que se note este año las medidas en las cuentas pero sin ningún plan adicional", explicó. El Santander realizó el pasado año un ERE de más de 3.000 empleados que ha sido muy polémico porque los trabajadores tenían mucha inquietud sobre si mantendrían su puesto de trabajo. Un temor que la propia presidenta del banco compartió. "Es muy difícil trabajar cuando no sabes si tu compañero va a estar o no", explicó.

Ascenso de Aboukhair

Rami Aboukhair toma cada vez más peso dentro del Grupo Santander. La propia Botín se encargó de alabar el "buen trabajo" que ha hecho el banquero en España y no ha dudado en mostrar su aprobación a que sea él el que dirija la estrategia para toda Europa en banca de particulares.

No obstante, fuentes del sector financiero consultadas por Vozpópuli han cuestionado en varias ocasiones la visión de Aboukhair en España por la supresión de la principal ventaja de la Cuenta 123 y también por otros tropiezos como el de la estrategia comercial en fondos de inversión en 2018, que les hizo perder más de 1.000 millones de euros en reembolsos. No obstante, el banquero cuenta con toda la confianza de Botín después de haber llevado toda la operación de Popular.