Gortázar pide ampliar los ICO para ayudar a las empresas "a pasar el bache"

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, considera que se debe prorrogar los créditos ICO y los periodos de carencia. Así lo ha señalado el banquero durante la rueda de prensa de resultados trimestrales de la entidad que ha tenido lugar este viernes.

Gortázar ha defendido que se trata de una "medida muy útil" que ha funcionado "muy bien" y ha hecho llegar la liquidez necesaria a las empresas. En este contexto, en el que la segunda ola de covid está siendo más dura de lo esperado, el banquero ha señalado que las restricciones de actividades a ciertas empresas se van a mantener más tiempo.

Por este motivo, ha señalado los avales ICO como una buena herramienta. Aun así ha explicado que se puede poner en marcha de nuevo pero con nuevos matices para tratar de ayudar a los sectores más afectados.

Por otro lado, ha reconocido que en esta ocasión no sería adecuado da más ayudas a las empresas que no van a sobrevivir. "No sería utilizar bien el capital", ha lamentado.

Sobre la morosidad de las entidades, el banquero ha reconocido que los datos actuales son "un espejismo" y que vendrán "tiempos duros". Por ese motivo, el banco ya ha provisionado 1.161 millones de euros de cara a 2021.

Caixabank también ha descartado hacer un nuevo ajuste de plantilla antes de su fusión con Bankia. Lo que si ha confirmado Gortázar es que la entidad seguirá adelante con su plan de cierre de oficinas, que no afectará a los empleados.

Resultados

Caixabank ha obtenido un beneficio de 726 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 42,6% menos que en el mismo período de 2019, después de realizar una dotación extraordinaria de 1.161 millones de euros para paliar el impacto de la covid-19.

Los resultados del tercer trimestre recogen los 109 millones destinados a las prejubilaciones acordadas en febrero para 229 empleados, pero no incluyen el registro de la plusvalía por la venta del 29% de Comercia, que asciende a 420 millones, al haberse formalizado la operación a principios del cuarto trimestre.

Los ingresos 'core' de Caixabank, aquellos derivados de su actividad principal (margen de intereses, comisiones netas e ingresos por seguros), se mantienen prácticamente estables y bajan un 0,7% hasta septiembre, hasta los 6.158 millones, según la información remitida a la CNMV.

En concreto, el margen de intereses se sitúa en 3.647 millones, un 2% menos, mientras que la comisiones se mantienen iguales, con 1.905 millones, y los ingresos derivados de la actividad de seguros de vida riesgo crecen un 8,5%, hasta los 441 millones.