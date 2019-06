El Gobierno se lanza a captar turistas británicos por miedo al efecto del 'brexit'

Turespaña, organismo público adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado una campaña para atraer y retener a los turistas británicos bajo el nombre #SpainInCommon, ante el preocupante y esperado efecto del brexit en el mercado español. Consta de varios spots publicitarios de diferentes destinos e incluso una página web exclusiva para "visitantes del Reino Unido".

A través de redes sociales como Facebook y Twitter pretenden hacerles llegar atractivos vídeos de Madrid, Jávea (Alicante), Mallorca y Mojácar (Andalucía) para que los turistas recuerden "algunas situaciones cotidianas que los turistas viven cuando visitan nuestro país, mostrando a España como la solución para dejar sus problemas a un lado y disfrutar de lo que verdaderamente importa", señalan desde Ogilvy, la agencia encargada de desarrollar la campaña.

Además, anuncian que elaborarán encuestas para conocer la opinión de los turistas de nacionalidad británica; así como un sorteo apara despertar su interés al que sólo pueden acceder residentes del Reino Unido y en el que los ganadores podrán disfrutar de dos noches en Paradores. La única exigencia para participar es compartir qué les diferencia con la persona con la que quieren viajar, que debe ser de su misma nacionalidad, con el hashtag "España en común".

Fuentes del Ministerio explican que si bien ya en 2017 y 2018 lanzaron también las campañas “Spain in my Heart” y “Spain in 10 seconds”, éstas estaban orientadas a captar turistas extranjeros en general y se difundieron en diversos mercados, entre ellos, Reino Unido. "La de Spain in Common es únicamente para los británicos por motivo del brexit", explican.

Caen un 3% las reservas de británicos este verano

Turespaña ya avanzaba hace unas semanas en su último informe de prospectiva trimestral que las reservas de paquetes de los turistas británicos en España para la temporada de verano (entre abril y octubre) caerán un 3%, con 75.592 reservas menos que en 2018. Además, descenderán de forma generalizada, aunque en Baleares serán especialmente notorias (-5%), mientras que en Canarias las reservas bajarán un 1% y en la Península un 3%.

Estas previsiones vienen motivadas por la recuperación de países tradicionalmente competidores como Turquía (+31%) y Egipto (+28%) así como por la reapertura de Túnez; y, como era de esperar, por la incertidumbre provocada por el brexit, que también ha provocado caídas del turismo británico en otros países como Portugal (-7%), Italia (-5%) o Francia (-2%), según señala el organismo público.

No obstante, España sigue siendo uno de los destinos más solicitados entre los británicos y en 2018 nos visitaron 18,5 millones de turistas, lo que representa el 22,4% del mercado total, según datos del Instituto Nacional del Estadística (INE). En el primer mes de 2019 la cifra subió un 1% respecto al año anterior, en febrero creció un 2,3%, en marzo cayó un 6,3% (no sólo por el efecto del brexit sino también de la Semana Santa, que este año se ha celebrado más tarde); mientras que en abril recibimos 1,5 millones de turistas británicos (+3,5%).

"La campaña pone a nuestro país como elemento común entre aquellos que, tras el brexit, discuten sobre dejar la UE o permanecer en ella. Porque independientemente de la visión de un británico sobre el brexit, seguro que disfrutarán igual de una sangría en la madrileña plaza de Oriente, una paella en la playa de Jávea o un día en Mojácar", explica la agencia.

Con esta campaña se quiere subrayar que, tanto si se es un británico leaver (a favor de la salida de la UE) como un remainer(a favor de quedarse), siempre se va a estar de acuerdo en una cosa: que España es el destino favorito para disfrutar de sus vacaciones" y "con esta campaña queremos evitar la desinformación en nuestro principal mercado emisor", añade el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.