Maroto asegura al sector turístico que la movilidad nacional se reactivará antes del 1 de julio

El Gobierno se ha puesto de plazo máximo hasta el 1 de julio para reactivar la movilidad interna en España. Así se lo ha transmitido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a la patronal turística Exceltur en una reunión mantenida este lunes para evaluar la situación del sector turístico español por la covid-19 y trabajar conjuntamente en la 'desescalada'.

"La falta de movilidad nos obliga a pedir las mayores certezas y la ministra nos ha trasladado que, según sus estimaciones, no pasará del 1 de julio sin que haya movilidad en España para que podamos disfrutar de las vacaciones de verano", ha asegurado el vicepresidente de la patronal, José Luis Zoreda, en conversaciones con este medio. "Es una fecha máxima en la que se piensa que habrá más movilidad", ha añadido.

Hasta ahora, el Ejecutivo sólo había avanzado que no se restablecerá la movilidad interprovincial hasta que no se superen todas las fases del plan de desescalada y se alcance la "nueva normalidad" algo que como pronto el Gobierno no prevé conseguir hasta finales de junio.

Por su parte, Exceltur se había mostrado muy crítica con estos escenarios operativos de transición al considerarlos poco "viables" para arrancar el sector con una demanda interna y externa "en condiciones" y que "tienen como loable objetivo crear esperanzas que pueden aliviar las incomodidades sociales".

El turismo internacional, en el aire

La alianza por la excelencia turística ahora acoge con optimismo la precisión de la ministra de Turismo de reanudar los movimientos nacionales, como tarde, el 1 de julio; aunque asegura que existe preocupación por el turismo internacional, del que dependen en gran medida algunos destinos españoles como Baleares o Canarias.

Un informe reciente de la consultora inmobiliaria CBRE muestra cómo destinos urbanos como Barcelona y Palma de Mallorca registran casi un 90% de pernoctaciones de turistas internacionales, y en Madrid, Málaga o Sevilla rondan el 60%. Entre los destinos vacacionales, Mallorca (94%), Fuerteventura (92%), Ibiza (89%) o Lanzarote (89%) tienen también una gran dependencia del turismo internacional.

"En el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, da por sentado que no habrá actividad turística externa en verano y, si esto es así, nuestro diagnóstico para otoño es que el plan de ayudas se va a tener que convertir en un plan de rescate con un nivel de compromiso y apoyo de fondos muy considerable", advierte José Luis Zoreda.

Un plan integral de apoyo al turismo

La patronal estima que el 'parón' en la actividad tendrá un impacto económico para las compañías turísticas en España de entre 92.500 millones y 124.000 millones de euros. Los empresarios representados en Exceltur consideran que "las medidas concretas más relevantes del Gobierno hasta la fecha se perciben insuficientes en su alcance para el turismo, salvo los ERTEs", y dirigen la mirada a las ayudas de otros países donde el peso del turismo en el PIB es sustancialmente menor.

La semana pasada Exceltur remitió al Gobierno un plan, bajo el nombre 'Renacer turismo 2020', de apoyo al sector. En este sentido, según informa la patronal a este medio, Maroto también les ha avanzado que "están arrancando un plan integral de apoyo al turismo, al tratarse de un sector de riesgo que lleva meses sin facturar". José Luis Zoreda califica estos avances de "constructivos", aunque pide "rapidez" para que entre en vigor lo antes posible o, advierte, "desapareceremos del juego".