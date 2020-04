El Gobierno no permitirá viajar a otras provincias hasta finales de junio

Los españoles no podrán salir de su provincia hasta que se alcance la "nueva normalidad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros el plan de desescalada del Ejecutivo, compuesto por cuatro fases, que se iniciará el próximo 4 de mayo y, según las previsiones, tardará entre seis y ocho semanas en desarrollarse completamente en todo el país.

"A finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios", ha dicho Sánchez. Hasta entonces, la movilidad y los viajes por el territorio nacional continuarán restringidos. "Lo que estamos planteando para las primeras fases es que ahora haya mayor libertad de movimiento dentro de la provincia en la que vives", ha manifestado el presidente del Gobierno.

En este sentido, al ser preguntado sobre la hipótesis de una persona que tiene una segunda residencia en otra provincia, ha avanzado que "hasta que las dos provincias no estén en la nueva normalidad, no se podrá disfrutar de esa segunda residencia. No obstante, ha precisado que si esa segunda vivienda se encuentra en la misma provincia en la que vive, sí lo podrá realizar el traslado a la misma desde la fase primera, que comenzará previsiblemente el próximo 11 de mayo.

Tampoco entre provincias limítrofes

Pedro Sánchez ha explicado que "las fases están hechas para que sean graduales y asimétricas" entre provincias, pues la evolución de la pandemia es distinta en cada territorio. En este sentido, "no se puede permitir la movilidad interprovincial en distintas fases aunque los territorios sean limítrofes, pues aumentaríamos el riesgo de propagación".

Es decir, que la entrada en las nuevas fases se valorará por cada provincia, y que una misma fase podría extenderse hasta ocho semanas según los datos que vaya arrojando el seguimiento del coronavirus. Por eso, podría darse el caso de que una provincia tenga que continuar en la fase 2 mientras que la limítrofe pasa a la fase 3.

El Ejecutivo considera que "la movilidad tiene que estar restringida hasta que se hayan transitado todas las fases" y lleguemos a la nueva normalidad, "porque lo que queremos es evitar la propagación del virus". Sin embargo, Sánchez ha matizado que "por motivos laborales o circunstancias excepcionales como la muerte de un familiar, si una persona tiene que desplazarse a una provincia diferente, podrá hacerlo".

La reactivación del turismo

Sánchez no ha dado detalles sobre cuándo y cómo podrá reactivarse el turismo nacional y/o internacional, pero ha avanzado que si todo va bien los hoteles podrán abrir sus puertas a partir del próximo 11 de mayo, cuando comience la fase 1. No obstante, estos alojamientos deberán mantener cerradas las zonas comunes y cumplir con restricciones y normas que serán planteadas en los próximos días por Sanidad a través de una orden ministerial.

Además, aunque la fecha general en el calendario es el 11 de mayo, tres islas en Canarias (La Gomera, El Hierro y La Graciosa) y una en Baleares (Formentera), con un mayor control de la pandemia, se podrán adelantar y abrir sus establecimientos hoteleros a partir del día 4 de mayo, cuando el resto de los territorios se encuentren en la fase cero.