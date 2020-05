El Corte Inglés no podrá abrir hasta el día 25 de mayo por las limitaciones del Gobierno sobre metros cuadrados

Tras días de dudas sobre quiénes podrán abrir sus puertas en la fase 1, el Gobierno comienza a aclarar las indefiniciones de su plan de 'desescalada'. Unas aclaraciones que se desprenden de la orden que desde este mismo lunes se aplica ya en las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa, y que será de aplicación también en los territorios que el próximo día 11 de mayo entren a esta fase si cumplen los criterios.

En este sentido, y pese a que grandes cadenas como El Corte Inglés mantenían la esperanza de poder abrir desde ese mismo día, debido a que el Gobierno no habló en ningún momento de límite por superficie, ningún establecimiento de más de 400 metros cuadrados podrá abrir sus puertas en la fase 1.

En este sentido, será en la fase 2, a partir del 25 de mayo -siempre que la provincia pase de fase- cuando El Corte Inglés pueda levantar la persiana. Pero no solo lo harán los grandes almacenes, sino la mayoría de las tiendas de Inditex -que cuentan con una superficie media por local de 2.000 metros cuadrados-, Primark, Mango y otras como las que Ikea o Leroy Merlin tienen en el centro de las ciudades.

Decisión a última hora

Esta limitación por metros cuadrados, que no aparecía en el primer plan presentado por Sánchez, fue decidida este fin de semana a última hora, según cuentan a este periódico fuentes conocedoras a las reuniones del equipo de expertos. En este sentido, el pasado fin de semana el Gobierno tomó la decisión de ampliar 15 días más el límite por metros cuadrados por considerar un riesgo demasiado grande la apertura de las grandes tiendas a mediados de mayo.

No obstante, la decisión ha sentado como un jarro de agua fría en el sector. Para la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), no hay motivos para excluir a las tiendas que estén en condiciones de cumplir los requerimientos de higiene y prevención, seguridad y aforo que marca el plan. A su juicio, todas las que cumplan estos requisitos tendrían que poder abrir en la fase 1. Explican que de la reapertura de las tiendas dependen, solo en el caso de las estas grandes empresas, 100.000 empleados en ERTE y miles de proveedores nacionales.

Además de por la superficie de venta, el control para evitar contagios por coronavirus en esta fase vendrá por el aforo permitido. Según el plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las aperturas a partir del día 11 se harán con un aforo limitado al 30%. Asimismo, en el caso de establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.

Asimismo, estas aperturas deberán garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. Por otra parte, sigue el plan del Ejecutivo, se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años.

Junto con centros comerciales

No será hasta la fase 2 cuando, además de las grandes tiendas, se produzca la apertura al público de los centros o parques comerciales, prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas. En esta línea, se establecerá un aforo limitado al 40% y, como en el resto de las tiendas, se deberá garantizar una distancia mínima de 2 metros.

Este mismo lunes 4 de mayo ya han podido abrir sus puertas los locales de menos de 400 metros cuadrados de superficie, además de los viveros y concesionarios, que han podido abrir sin limitación de metros. Todos ellos lo harán con cita previa.

Normas de higiene precipitadas

Con todo, fue el mismo domingo, horas antes de empezar a abrir, cuando el sector del comercio recibió la guía de buenas prácticas definitiva, que recogerá las medidas de seguridad e higiene que los locales tendrán que aplicar antes de su apertura.

En el borrador de esta guía, adelantado por este periódico, el Gobierno sugería que los trabajadores se midieran la temperatura antes de salir de casa, que los probadores estuvieran cerrados o abiertos parcialmente, entre otras.

En la versión definitiva, el Gobierno explica que la distancia entre vendedor y cliente será de al menos 1 metro cuando se cuente con elementos de protección como mamparas o pantallas faciales de protección, o de 2 metros sin estos elementos, durante todo el proceso de compra, así como en las zonas de atención y de pago.

Para la Confederación Española de Comercio (CEC), no quedan claros cuáles son los criterios objetivos para pasar de una fase a otra, "lo que genera desconcierto" al no poder prever la adaptación del comercio y de la población. Por otra parte, insisten, no hay suficientes EPIS disponibles para público y empresas, así como sistemas de control vírico en los procesos de venta y atención a los consumidores.