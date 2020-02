El Gobierno presta dinero a las comunidades a coste cero para paliar el problema del IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto a las Comunidades Autónomas habilitar un Fondo de Liquidez Autónomica (FLA) extraordinario a un tipo del 0% para que puedan cubrir el desfase presupuestario en el que han incurrido en 2019 al no haber ingresado la liquidación de una mensualidad de IVA pendiente desde 2017, equivalente a unos 1.500 millones de euros.

"El Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0% para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores", ha anunciado Montero a los consejeros autónomicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada esta tarde en el Ministerio.

El hecho de que las comunidades autónomas no hayan recibido la liquidación de una mensualidad de IVA correspondiente a 2017, "no ha provocado recortes del gasto de las Comunidades Autónomas", ha explicado Montero durante la reunión, pero al haber gastado ese dinero que no han recibido han incurrido en más déficit en 2019. Concretamente, el déficit (la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan) ha cerrado en el -0,5% del PIB y, sin el "efecto IVA" habría sido del -0,3%.

Dado que esa desviación del déficit no es culpa suya, Hacienda ha decidido no computar la parte del déficit que se haya producido por el efecto de no recibir el IVA de un mes a la hora de estimar si una comunidad ha cumplido o no el objetivo de 2019.

Las comunidades han gastado el dinero de la liquidación del IVA y de ahí el incremento del déficit público"

"Esto significa que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF)", ha señalado la titular de Hacienda. Además, aunque utilicen los fondos extraordinarios habilitados podrán seguir utilizando la emisión de deuda en los mercados para financiarse.

Más déficit permitido para 2020

La ministra además ha flexibilizado la senda de déficit propuesta, hasta el -0,2% del PIB para 2020, permitiendo a las Comunidades Autónomas incurrir en un desfase presupuestario de 2.500 millones de euros.

"El objetivo de déficit para 2020 se modera para dar más margen a las comunidades y queda fijado en el -0,2%. Esto supone dos décimas más que la senda vigente (aprobada por el Gobierno del PP en 2017) y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año", apunta.

Aunque las Comunidades hayan cerrado el año 2019 con un déficit del -0,5% y tengan que acabar 2020 con un défict del -0,2%, la ministra ha recalcado que eso no supone hacer un esfuerzo de tres décimas sino de una, dado que dos de ellas son culpa de la mensualidad del IVA. "El esfuerzo de reducción de déficit de las CCAA este año es de solo de una décima", recalca.

El origen del problema

El asunto del IVA autónomico se remonta a 2017, cuando el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que obligó a las grandes empresas a informar del IVA en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes, en vez del 20 como se venía haciendo.

Este cambio provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja (contables) a enero del año siguiente, 2018. La liquidación del ejercicio 2017 que se realizó en 2019 fue sólo de 11 mensualidades.

La ministra intentó aprobar vía Presupuestos que ese mes se liquidara una mensualidad más, pero le acusaron de querer computar los ingresos de 13 mensualidades paea cuadrar las cuentas. Al no ser aprobadas, esta 'solución' no pudo habilitarse.