El Gobierno se sirve de una exasesora de la SGAE para hacer lobby en Bruselas por la tasa Google

Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación y en excedencia como trabajadora de ASGAE, acudió el pasado martes 4 de septiembre a Bruselas con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, para reunirse con eurodiputados españoles que mañana deben votar la directiva de Copyright que beneficiará a la SGAE de aprobarse. El objetivo de la reunión era conseguir que voten en favor del nuevo marco legal. Este diario ha confirmado tanto el encuentro como las intenciones del mismo con fuertes cercanas a Bruselas.

La noticia se produce días después de que el diario El País publicase que Moscoso trabajó en su día para la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), y de que Moscoso asegurara que se mantendría al margen de cualquier decisión que tuviese que ver con la SGAE.

El borrador de la nueva ley de Copyright europeo plantea en su Artículo 13 que proveedores de contenidos y redes sociales como Youtube, Vimeo, Facebook o Twitter bloqueen de forma automática obras -como canciones- con derechos de autor subidas por los usuarios. De producirse la aprobación de la norma, no habrá canciones con derechos en estas plataformas y la SGAE gestionará todos los derechos de los artistas españoles. Desde el ministerio subrayan que "Moscosono ha tomado ninguna decisión de manera directa en relación a las negociaciones de la Directiva de derechos de autor, ni durante el viaje a Bruselas, y por ende con la SGAE". Sin embargo, el viaje de la Adriana Moscoso a Bruselas tenía como propósito influir en la votación de la ley de Copyright que, de aprobarse, beneficiaría a la SGAE, entidad a la que podrá volver a trabajar cuando finalice su etapa como funcionaria pública.

La nueva ley de Copyright europeo plantea que proveedores de contenidos como Youtube, Vimeo, Facebook o Twitter bloqueen de forma automática obras -como pistas musicales- protegidas que suban los usuarios a este tipo de aplicaciones, lo que beneficia a la SGAE

Las plataformas de contenidos aseguran que es algo inviable económicamente, dado que desarrollar un software que realice esta operación de forma automática implica una complejidad muy grande e inversiones mastodónticas. Youtube ha empleado en su herramienta antipirateo denominada Content ID100 millones de euros y diez años de trabajo. No obstante, este software no permite derribar directamente contenidos con derechos de autor de forma automática, sino discriminar los que tiene Copyright de los que no.

Moscoso y las organizaciones de derechos de autor

Moscoso trabajó en la asesoría jurídica de la SGAE de 1998 a 2006. Posteriormente pasó a formar parte de CISAC, organismo que aglutina a las grandes entidades de derechos de autor europeas. Pero antes firmó una excedencia con la SGAE.

Desde el Ministerio de Cultura matizan que "la directiva de derechos de autor en el Mercado Único Digital que se vota el próximo miércoles afecta al común de autores, creadores, titulares de derechos de propiedad intelectual, sean o no socios de una entidad de gestión, así como a los usuarios de los derechos. No existe una relación directa ni exclusiva entre la directiva y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), respecto a la cual y en relación con las decisiones del Ministerio que puedan afectarla se ha inhibido la directora general desde que está en el cargo al encontrarse en excedencia.

Según la ley un alto cargo estatal entra en conflicto de interés cuando una decisión que vaya a adoptar afecte a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional. Moscoso viajó a Bruselas para influir en la votación de la ley de Copyright que, de aprobarse, beneficiaría a la SGAE, entidad a la que podrá volver a trabajar cuando finalice su etapa como funcionaria

Además desde la cartera de Cultura y deporte explican que "la posición de España respecto de la directiva ha sido construida en defensa de los intereses de nuestro país desde la presentación del borrador de la misma en 2016, mucho antes del nombramiento de Adriana Moscoso como directora general de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. La labor realizada por Adriana Moscoso, en relación a los trabajos de defensa de la directiva del Mercado Único Digital tanto en Bruselas como en España forman parte intrínseca a sus competencias como directora general de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte".

La ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado (3/2015) expresa que un alto cargo entra en conflicto de interés cuando una decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o perjuicio de los mismos.

Políticos presentes en la reunión

Guirao y Moscoso se reunieron con eurodiputados del PSOE como Sergio Gutierrez PSOE, Pepe Blanco, Juan Fernando López Aguilar y Eider Gardiazabal.

También acudieron a la cita otros políticos europeos del PP como Santiago Fisas o Teresa Jiménez Becerril, algo que se puede comprobar en las fotografías que ilustran esta información, a las que ha tenido acceso en exclusiva este medio.