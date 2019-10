El Gobierno comete "errores grandes e injustificados" al estimar el paro y las importaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha equivocado este año al estimar la evolución de la tasa de paro y el crecimiento de la importaciones, incurriendo en "errores grandes e injustificados", según ha denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su revisión del Plan Presupuestario de 2020 remitido por el Ejecutivo a Bruselas el pasado 15 de octubre.

La institución presidida por José Luis Escrivá ha señalado que esos errores se consideran injustificados cuando "están por encima de los del resto de analistas y no se pueden explicar" y, en el caso de 2019, ha precisado que es más preocupante el error de cálculo con las importaciones, ya que también se produjo en 2018 y 2017. Cuando un error de estimación se mantiene durante cuatro años, la Airef pide al Ejecutivo que aplique medidas para que no se vuelva a repetir ese sesgo en sus previsiones.

La Airef ha analizado si ha habido aciertos en las previsiones que ha hecho el Ejecutivo para este año, mientras que en el caso de 2018 ha analizado tanto las estimaciones para 2019 como las que se hicieron para el próximo. En ese caso, el Gobierno erró de forma injustificada en sus cálculos sobre el consumo público y las importaciones de 2018, mientras que se equivocó en su estimación de PIB, consumo privado, consumo público, inversión, exportaciones y paro de 2019.

No estudian las causas

Aunque detecta los errores, la institución no se pregunta las razones que justifican ese error. "Más allá de señalar que existen esos sesgos, no se señala la causa. Se miran los errores que son mayores a nuestro intervalo de confianza, que no se justifiquen luego por el dato observado y que se repitan durante cuatro años", explican a Vozpópulifuentes de la Airef.

Añaden que las estimaciones económicas a veces luego se topan con "sorpresas externas del entorno" y entonces se consideran justificados los errores; el problema está cuando "los errores del Gobierno están por encima de los del resto de los analistas", porque son injustificados.