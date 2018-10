El Gobierno busca inversores para mantener la planta de Vestas en León

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está manteniendo contactos con posibles inversores para sacar adelante nuevos proyectos y mantener la planta que puso en marcha Vestas en Villadangos del Páramo (León).

"Estamos manteniendo contactos con potenciales inversores, pero hasta que no evaluemos su viabilidad, no lo haremos público para no generar falsas expectativas a los trabajadores", ha dicho la ministra en respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de la diputada Ana Marcello, del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Vestas anunció a finales de agosto el cierre de la fábrica de Villadangos tras más de diez años de actividad y el despido de los 362 trabajadores de la planta.

Recolocación de los trabajadores

La ministra ha recordado que el Marco General de Actuación para paliar el impacto del cierre de la planta firmado hace unos días entre el Gobierno, los sindicatos y la empresa, tiene como objetivo principal apoyar la recolocación de los trabajadores de la fábrica y contempla la búsqueda de inversores industriales antes del 31 de diciembre de 2019.

"En sólo seis semanas hemos acordado medidas para mantener las capacidades industriales en la factoría hasta finales de 2019 y el compromiso para buscar inversores industriales que permitan mantener nuevos proyectos y la planta (...) Vestas se ha comprometido a facilitar la adquisición de las instalaciones a posibles inversores", ha declarado la ministra, que ha instado a Unidos Podemos a sumarse al acuerdo.

Críticas de Podemos

En este sentido, Marcello ha advertido a la ministra de que "no cuente" con su grupo si lo que se pretende es atraer fondos buitre a Villadango.

La diputada de la formación morada ha criticado que Vestas haya decidido presentar un ERE y "llevarse la producción a China" justo cuando vence el plazo reglamentario de mantenimiento de la actividad establecido en los requisitos de las subvenciones que recibió, por importe de más de 15 millones de euros, para su establecimiento en Villadango y "a pesar de tener más de 236 millones de euros en beneficios".

Marcello ha señalado que la marcha de Vestas de León afecta a más de 300 empleos directos, a más de 200 empleos temporales y a más de 2.000 empleos indirectos. "Eso significa un ERE total a la provincia de León", ha denunciado la diputada, que ha pedido al Gobierno "mano dura" contra las multinacionales para que "no se llenen los bolsillos de subvenciones públicas" y luego se marchen con el dinero "dejando tirados a los trabajadores".

"Si queremos un país con futuro tiene que ser un país con industria y con empleo de calidad y para eso hay que ser valiente: o se está con los trabajadores o con las multinacionales", ha concluido Marcello.