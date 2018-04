El Gobierno saudí aplaza el inicio del AVE a La Meca a la espera de un informe clave

El inicio comercial del AVE entre La Meca y Medina, que construye y operará el consorcio español Al-Shoula (liderado por las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco), aún deberá esperar un tiempo. La Organización Saudí de Ferrocarriles (SRO, por sus siglas en inglés), dependiente del Gobierno local, acaba de encargar un completo estudio de mercado para determinar las necesidades de la línea que unirá las dos ciudades santas y también contar con estimaciones de afluencia de pasajeros. El informe se encarga precisamente cuando el Gobierno local negocia con el consorcio una fecha definitiva para la puesta en marcha del servicio, toda vez que la última que se fijó en el cronograma, 31 de marzo, tuvo que ser revisada.

No obstante, todo apunta que la línea no estará operativa hasta que el cliente no tenga a su disposición el estudio de mercado, encargado a la prestigiosa consultora holandesa Royal Haskoning DHV, y lo haya analizado en profundidad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apuntó este martes que las conversaciones con el Gobierno saudí están en su fase final y a punto de finalizar.

Incluso avanzó que incluso podría haber una fase "precomercial", en la que el tren no circularía aún a la velocidad de 300 kilómetros por hora fijada en el contrato (y que ha sido capaz de alcanzar en los ensayos) debido a que aún quedan por concluir aspectos relacionados con la señalización y las comunicaciones.

Sin embargo, todo apunta a que la fecha estará condicionada por el último paso que ha decidido dar el cliente con vistas a que todo esté preparado para la operación del primer tren de alta velocidad en Oriente Medio. Según el medio especializado Railway Gazette, el estudio encargado a Royal Haskoning DHV, que cuenta con una amplia experiencia en el sector de los transportes en la región, incluirá el establecimiento de puntos clave a lo largo del recorrido con vistas a una futura conectividad, además de pautas para calibrar previsiones de afluencia, tipologías de pasajeros, etc.

Antes de que acabe el año

A día de hoy, no hay una nueva fecha fijada para el inicio de las operaciones, aunque las estimaciones apuntan a que, en cualquier caso, será dentro del presente ejercicio 2018. También son las previsiones de Talgo, miembro del consorcio y fabricante de los 35 convoyes que ya circulan por la línea en viajes de prueba que se están llevando a cabo desde el pasado 31 de diciembre.

En la presentación de sus resultados anuales, la compañía cotizada apuntó que esperaba el inicio de las operaciones para 2018, sin más especificaciones.

Tampoco De la Serna se atrevió a dar una fecha definitiva y se limitó a señalar que la fase precomercial se iniciaría "en unos meses". Mientras, representantes de la SRO presentes en la conferencia sobre el sector SmartRail, que se celebra estos días en Amsterdam, señalaron que el inicio de las operaciones tendría lugar "en unas pocas semanas".

Ensayos con éxito

Actualmente, el comienzo de los viajes comerciales está pendiente de la finalización de las obras en algunas de las cinco estaciones del recorrido (cuya construcción no se encargó al consorcio español) y también de los citados trabajos de señalización del recorrido, especialmente en el tramo entre Jeddah y La Meca.

Por el momento, los trayectos de prueba están discurriendo con éxito. El consorcio cumplió el compromiso de realizar el primero de estos trayectos con pasajeros antes de que finalizara 2017 (lo hizo justamente el 31 de diciembre). De acuerdo con lo estipulado por el contrato, Renfe se encargará de la operación de la línea durante doce años.