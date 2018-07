El Gobierno adelanta el FLA a los valencianos: 119 millones para proveedores

El Gobierno ha adelantado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para la Comunidad Valenciana, lo que supondrá ingresar en los próximos días un total de 199 millones de euros destinados a abonar facturas para las pymes y las familias valencianas.

Así lo ha anunciado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en un comunicado, quien ha indicado que "la puesta en marcha cuanto antes del FLA extraordinario, dirigido a cubrir la desviación del ejercicio anterior entre el déficit autorizado y el efectivamente incurrido, era una exigencia permanente al que el Gobierno anterior hacía oídos sordos, castigando a las empresas y a las familias valencianas por el hecho de no disponer de una financiación justa", ha criticado Soler.

Por el contrario, ha expresado que "el Gobierno de Pedro Sánchez no espera a que haya elecciones para satisfacer el extra del FLA, cuyos beneficiarios son miles de proveedores y empresas valencianas condenados a sufrir retrasos en los pagos por el uso arbitrario de unos préstamos que el Ejecutivo anterior ofreció como única alternativa a la financiación que merece la Comunidad Valenciana", ha señalado el conseller.

En concreto, ha apuntado que "el Gobierno de Rajoy abonó a las comunidades autónomas el FLA extraordinario en marzo y en diciembre de 2015, en la antesala de las elecciones autonómicas y generales, respectivamente; en junio de 2016, también antes de los comicios generales, mientras que las cantidades pendientes de 2016 las abonó en diciembre y retrasó el extraFLA de 2017 a octubre-noviembre del año pasado".

Así, Soler ha manifestado que "había una insensibilidad manifiesta hacia la Comunitat por parte del anterior Ejecutivo central". "En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido sensible y ha adelantado el FLA porque no había ningún motivo para esta doble penalización que suponía para la Comunidad el no disponer la financiación justa que necesita y tampoco recibir a tiempo los préstamos del Estado para atender estas facturas", ha indicado el conseller.