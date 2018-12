El Gobierno gastará 256 M. en compensar a los pensionistas y consolidar la subida

El Gobierno ha decidido que utilizará la media de la inflación de los últimos doce meses antes de cierre de año (es decir desde el incremento intermensual de diciembre de 2017 al de noviembre de 2018) para calcular en cuánto tendrá que compensar a los pensionistas por la desviación del IPC, lo que para este año significa que se compensarán por un IPC del 1,68%, que coincide prácticamente con el de noviembre, del 1,7%.

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha confirmado a la prensa este jueves que este el sistema que se utilizará a partir de ahora para compensar a los pensionistas por la desviación del IPC para que no pierdan poder adquisitivo.

Dado que este año se habían subido las pensiones acorde a un IPC estimado del 1,6% y finalmente se utilizará la media del 1,7%, el Gobierno tendrá que compensar a los pensionistas para evitar que pierdan valor adquisitivo por una décima, lo que supone un desembolso de 128 millones de euros.

Además, Granado ha confirmado que esa subida -que se abonará en forma de 'paguilla' a todos los pensionistas- se consolidará en la nómina de los siguientes meses, por lo que el coste para el Estado se duplicará y rozará los 256 millones de euros.

"La fórmula para utilizar el IPC y ser correctos con la recomendación del Pacto de Toledo sería hacer la media de los doce IPC mensuales anteriores (desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018). Es lo que se va a utilizar, casi siempre sale lo mismo que en noviembre", ha explicado Granado, quien ha añadido que de esta forma "se amortiguan" posibles desviaciones de meses puntuales.

Aprobación de la nueva fórmula

El secretario de Estado ha explicado que esta decisión se incorporará en la Ley General de la Seguridad Social previa aprobación de las Cortes.

Granado no ha querido confirmar si la tramitación será vía Real Decreto, algo de lo que tiene que informar en su opinión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero ha apuntado a que cuando se apruebe -probablemente en enero- entrará en vigor con carácter retroactivo.

Una vez incorporado a la norma, este sistema se utilizará de aquí en adelante a final de año para calcular en cuánto deben compensar a los pensionistas.

El Gobierno no había aclarado hasta ahora qué dato del IPC utilizaría para calcular en cuánto debía compensar a los pensionistas, de hecho ganaba fuerza la idea de que emplearía el IPC de diciembre, con la esperanza de que el precio del petróleo siguiera empujando a este indicador a la baja hasta el 1,6%. En ese caso el Ejecutivo se habría ahorrado este desembolso extra al no tener que hacer ninguna compensación.

No obstante, la opción final -que es la más equitativa- pasará por hacer una media del IPC del año, pero Granado ha confirmado que no se podrá hacer antes de que acabe el año porque "aunque hay dinero para pagarla, no hay posibilidad de contabilizarla". Por esa razón se aprobará en 2019 con carácter retroactivo.