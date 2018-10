Gestha: los consumidores podrían recuperar hasta 30.000 millones por los gastos hipotecarios

La decisión del Tribunal Supremo de congelar su posición al respecto de los gastos hipotecarios ha evitado un roto importante a las Haciendas autonómicas y a la banca, al menos de momento. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los consumidores podrían recuperar hasta 30.000 millones si finalmente se decide que es la banca y no el ciudadano el que tiene que asumir estos gastos.

En concreto, Gestha calcula que 1,5 millones de personas hipotecadas desde octubre de 2014 podrían recibir 3.631 millones de euros de las Haciendas autonómicas, a los que habría que añadir los intereses de demora. Además, otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 tendrían podrían recuperar otros 25.657 millones si se pleitean con sus entidades bancarias.

La sentencia del jueves del Alto Tribunal dictaminaba que eran las entidades financieras quienes deberían hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, aunque no dejaba claro desde cuándo. Pero al día siguiente el caso generado por esta decisión llevó al alto Tributan a congelar su posición. En un par de semanas tendrá que resolver el lío.

Si se modifica la decisión, los contribuyentes tendrán que dirigir las reclamaciones del AJD pagado en los últimos cuatro años a las haciendas autónomicas, que tendrán que iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación “espejo” a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.

Gestha cree que las entidades bancarias tienen músculo suficiente para cumplir la sentencia

Eso precisamente hará que la medida no suponga una merma de los ingresos regionales, aunque las CCAA sí tendrán que hacer un esfuerzo notable para la tramitación masiva de ambos procedimientos, por lo que deberían coordinarse para dar una respuesta unificada y ágil frente al ciudadano y al sector bancario.

Para reclamar lo anterior a 2014 (último año no prescrito), los técnicos avisan de que el proceso será "más farragoso, largo y costoso". No obstante, ya se ha solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear.

En cualquier caso, Gestha considera que las entidades bancarias tendrían "músculo suficiente" para cumplir la sentencia y realizar la devolución del pago del impuesto de las hipotecas, cuyo importe de los últimos cuatro años apenas representa el 9,7% de los beneficios de la banca en este mismo periodo.