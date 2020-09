Gas natural reciclado y electricidad, las apuestas de Naturgy para la movilidad urbana y el transporte

Gas natural reciclado y electricidad son algunas de las apuestas de Naturgy para la movilidad urbana y el transporte que en su plan hasta 2022 ha incluido importantes objetivos para la reducción de gases de efecto invernadero, en línea con el acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

En materia de movilidad sostenible, la compañía recuerda que lleva años trabajando y desarrollando proyectos como el gas natural en el transporte, como alternativa de bajo CO2 y mejora de la calidad del aire.

Un reciente estudio publicado en junio por la Fundación Naturgy 'Los gases renovables. Un vector energético emergente' concluye que, si España desarrolla todo su potencial de producción de gases renovables, podría llegar a reducir unos 35 millones de toneladas de CO2, es decir, más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para el año 2030, equivalente al CO2 que emite todo su parque de turismos en un año.

El informe, realizado por el doctor ingeniero industrial y profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Xavier Flotats; y el ingeniero de Caminos de la UPC y experto asesor ambiental, en gestión de residuos y desarrollo sostenible, Álvaro Feliu, considera que España tiene un elevado potencial de producción de gases renovables.

No obstante, los autores señalan que "desarrollar el potencial de España pasa por dar un impulso definitivo a los gases renovables que permita alcanzar el nivel que ya tienen otros países europeos, especialmente en lo que respecta al biometano". "En nuestro país, una cantidad importante de residuos orgánicos biodegradables y de biomasa agrícola y forestal (cerca del 40% de la superficie española está ocupada por bosques) no se explota adecuadamente", alertan.

Naturgy señala que en Europa hay instaladas más de 540 plantas de producción de biometano, mientras que en España sólo hay una. En concreto, el 66% de las plantas (357) se sitúan en sólo tres países: Alemania (líder con 195 y el 50% de la producción europea), Reino Unido y Suecia, mientras que en países como Francia, Italia, Holanda o Dinamarca ya se cuenta con medidas que están impulsando su desarrollo.

La compañía subraya que el gas natural renovable es un combustible equivalente al gas natural pero obtenido de recursos renovables, como la biomasa o residuos orgánicos. Por tanto, es considerada una energía neutra en emisiones de CO2 que contribuye a la lucha contra el cambio climático y forma parte de la llamada economía circular. Supone una gestión eficiente de los residuos que posibilita a la sociedad producir, distribuir y consumir gas autóctono, desarrollando así la economía local.

Para promover el uso de gas natural renovable, Naturgy ha incrementado la producción de biometano a partir de biogás y en la metanación con hidrógeno, y desarrollado proyectos piloto para investigar este tipo de gas con el objetivo de maximizar su producción y reducir sus costes.

La compañía ha seguido apostando por el despliegue a nivel nacional de una infraestructura de carga de gas natural vehicular para uso público. Como pionera en el uso del gas natural licuado, puso en marcha ya en 2012 el proyecto GARnet, que promueve la creación de una red de estaciones de suministro de Gas Natural Licuado que dan servicio a vehículos de transporte de largo recorrido. Sólo el año pasado se pusieron en servicio 16 estaciones de gas natural vehicular en Europa.

También en 2019 realizó la primera inyección de gas renovable en la red de distribución de Nedgia (distribuidora de Naturgy). Se trata de un gas generado a partir de biogás procedente de la valorización de residuos de la depuradora de aguas residuales de Butarque, Madrid. Esta instalación se enmarca en el consorcio europeo ECO-GATE para impulsar la movilidad sostenible y cuenta con un módulo de producción de biometano, un módulo para su inyección en la red, y un módulo de repostaje de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.

Otro de los proyectos más exitosos de Naturgy ha sido la puesta en marcha junto a Enerylab y la colaboración de la Empresa Pública de Depuración de Bens (A Coruña), una planta de producción de biometano a partir de lodos orgánicos de la depuradora de aguas residuales urbanas. En la misma instalación, se ha puesto en funcionamiento una planta experimental de metanación biológica.

Con el biometano producido, se ha suministrado combustible renovable a un autobús de línea regular además de tres vehículos de explotación de la planta permitiendo el recorrido de más de 135.000 km. De forma global, a lo largo de 2019, esto ha supuesto una reducción de emisiones de cerca de 6.000 TnCO2.

Además, Naturgy está participando en proyectos tecnológicos para la recarga de este tipo de combustible a escala usuario como el proyecto HYGEN o el proyecto GNV Web, desarrollado en Río de Janeiro para proporcionar a los clientes una herramienta web ágil y flexible que facilite el desarrollo del mercado de consumo de gas natural en los vehículos.

Junto al gas para el transporte, durante el pasado año Naturgy también trabajó en importantes proyectos en el ámbito de la movilidad basada en electricidad. Uno de ellos es NEAR (New Electricity Assets for Recharging), un proyecto que trata de dar respuesta al rol del distribuidor en el despliegue de infraestructura de recarga pública. Además, crearon dos entornos de pruebas en instalaciones de Naturgy con uso de infraestructura propia de Unión Fenosa Distribución que dan soporte al desarrollo de soluciones durante 2020.

Uno de los ejemplos de la apuesta por la movilidad sostenible basada también en la electricidad, es el convenio que el pasado mes de julio Naturgy firmó con el Ayuntamiento de Madrid para electrificar el transporte urbano como alternativa a la movilidad tradicional.

Con este acuerdo se incorporarán nuevas funcionalidades de monitorización y automatización e inteligencia en la red de distribución eléctrica para mejorar el aprovechamiento de la infraestructura eléctrica, la implantación de medidas para reducir el consumo y sensibilizar la ciudadanía en la movilidad sostenible.