Fundación Mutua Madrileña entrega más de dos millones de euros a 24 proyectos de investigación médica

Fundación Mutua Madrileña ha celebrado este jueves la entrega de premios de su XVI Convocatoria Anual de Ayudas a la Investigación en Salud. Las ayudas suponen un total de algo más de dos millones de euros, que se destinarán a apoyar en exclusiva un total de 24 proyectos de investigación médica.

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha sido el encargado de inaugurar el acto, donde ha recalcado el “orgullo” y “enorme satisfacción” que supone para la aseguradora poder ayudar a la investigación médica.

"Me gustaría que este acto sirviese de homenaje a todos los investigadores y centros de investigación de nuestro país, así como al trabajo discreto de tantos equipos científicos”, ha asegurado Garralda. Los 24 proyectos seleccionados están dirigidos a la mejora de tratamientos para las enfermedades raras infantiles, el cáncer de páncreas, los trasplantes y las patologías traumatológicas.

Estos trabajos, tal y como ha informado el presidente de la Fundación Mutua Madrileña, se van a llevar a cabo en 17 hospitales de 11 ciudades y de nueve comunidades autónomas. La duración de los tratamientos sea de entre uno a tres años y se realizarán en centros hospitalarios pertenecientes a alguno de los institutos de investigación sanitaria acreditados en España.

60 millones de euros en ayudas

“Llevamos más de 60 millones de euros en proyectos de investigación desde 2004. Soy un firme convencido de la responsabilidad social que tienen las empresas a la hora de contribuir en proyectos que permitan mejorar el bienestar social”, ha apuntado Garralda.

La principal novedad de esta edición es la introducción de una nueva partida económica específica de hasta 300.000 euros para financiar estudios que incentivan la colaboración en investigación médica entre comunidades autónomas. Dentro de esta nueva partida, se pondrán en marcha cinco proyectos: dos destinados a la lucha contra las enfermedades raras, dos de trasplantes y uno de traumatología.

"Este año hemos incluido este apartado de particular relevancia porque son estudios colaborativos entre distintas comunidades. Y es que, hay muchas zonas del Sistema Nacional de Salud donde la colaboración no ha alcanzado los niveles que debería, por lo que favorecer la cohesión en nuestro sistema me parece que justifica este apartado y espero que los frutos sean muy importantes tanto este año como en los que vienen", ha dicho el presidente del Comité Científico de la organización, Rafael Matesanz.

Por otra parte, la Fundación Mutua Madrileña también ha concedido cinco becas a la Cooperación Internacional para profesionales de la medicina y la enfermería que desarrollarán su labor en Kenia, El Salvador y Etiopía; así como tres ayudas especiales a proyectos de investigación realizados por especialistas del cuadro médico de Adeslas, compañía perteneciente al Grupo Mutua Madrileña.

"El Sistema Nacional de Salud ha representado un notable esfuerzo de inversión de la sociedad española a lo largo de muchos años, pero ese esfuerzo en lo que se refiere al área científica no ha corrido en paralelo al área asistencial, especialmente en los momentos de crisis y años de postcrisis y muchos proyectos se han visto truncados y muchos jóvenes investigadores han tenido que renunciar a ellos o, incluso, emigrar a otros países. Por ello, es necesario resaltar la enorme capacidad que ha tenido la Fundación Mutua Madrileña por mantener estas ayudas", ha zanjado Matesanz.

Cavadas defiende las ayudas privadas a la investigación

En el acto de entrega de premios, celebrado en la sede de la aseguradora en pleno Paseo de la Castellana, en Madrid, también ha participado el médico Pedro Cavadas, uno de los cirujanos más conocidos en nuestro país por ser la primera persona en España en realizar con éxito un trasplante facial.

Durante su intervención, que ha cerrado el evento, Cavadas ha defendido las ayudas privadas a la investigación médica y ha pedido abandonar "arquetipos pasados y caducos como que toda la sanidad tiene que ser pública".

"Algo tan serio como la investigación médica, que es la base de la atención de los pacientes y del alivio del sufrimiento, no puede depender de que el viento político sople de unas formas peculiares e incomprensibles", ha considerado el prestigioso cirujano, quien ha admitido que en España ha habido durante décadas "una especie de alergia a mezclar las palabras sanidad y privado".