La subida salarial a los funcionarios costará 3.129 millones de euros al Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el viernes en el Consejo de Ministros de Barcelona una subida del 2,25% en el salario de los empleados públicos para 2019, lo que supondrá un gasto de 3.129 millones de euros para las arcas del Estado.

Según recoge el Programa Presupuestario y de Estabilidad Financiera del Gobierno para el periodo 2018-2021, el anterior Gobierno liderado por Mariano Rajoy había llegado a un preacuerdo con los sindicatos para aprobar una subida salarial de los funcionarios de "un nivel mínimo del 2,5%" y "un nivel máximo del 2,75%" en 2019, lo que estimaban que tendría un coste total de entre 3.477 y 3.653 millones de euros.

Pero finalmente la subida será menor, del 2,25%, y el gasto se reducirá en consecuencia hasta los 3.129 millones de euros.

Sánchez ha precisado, no obstante, que a esa subida fija se podrá sumar una parte variable del 0,25% que estaría ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, con lo que el alza finalmente podría alcanzar el 2,75% pero sólo si el PIB crece por encima del 2,5%, una condición que no parece nada probable (el propio Ejecutivo estima que el PIB no superará el 2,3% en 2019 y otras instituciones se mantienen aún menos optimistas).

Si se diera esa condición el salario de los funcionarios sí podría subir un 2,75% pero lo más probable es que sólo se incremente en la subida mínima, que no será del 2,5% sino del 2,25%.

"Se prevé que la remuneración de asalariados aumente durante el periodo 2018-2021 (...) con un horizonteplurianual de incremento salarial a aplicar entre 2018 y 2020 y que liga la actualización de las retribuciones de los funcionarios al crecimiento económico y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", recoge el Plan de Estabilidad.

La subida definitiva del 2,25% se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros que el Gobierno celebrará en Barcelona, el penúltimo del año, según ha anunciado este martes el presidente Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Senado.

En ese mismo Consejo está previsto que también salgan adelante otras medidas como la aprobación de un Decreto Ley con la subida de las cotizaciones (de los trabajadores asalariados y los autónomos) y la reordenación de otros temas como subsidios de desempleo, y otro Decreto Ley para la subida de las pensiones acorde a la inflación.