El BBVA supedita parte del sueldo millonario de Francisco González tras el escándalo de Villarejo

Francisco González cierra su mandato en BBVA con un sueldo de 5,4 millones de euros, de los que 4 los recibirá en metálico y el resto en acciones de la compañía, según los datos remitidos a la CNMV. No obstante, parte de esta cuantía ha quedado supeditada por la entidad mediante las cláusulas 'malus' y 'clawback', que dan el poder al banco de no pagar o de exigir que devuelva lo cobrado, y que se aplica a todos los consejeros del grupo siguiendo las conductas de buen gobierno corporativo.

"La política establece que el 40% de las remuneraciones variables sea satisfecha durante el primer trimestre de 2019, mitad en acciones y la otra mitad en efectivo, mientras que el 60% restante queda diferido y sujeto a indicadores plurianuales que pueden reducir e incluso llevar a cero dicha parte, nunca incrementarla", según detalla el BBVA en una nota.

Además, indica que la parte diferida de la retribución variable, es decir el 60%, no se comenzará a cobrar hasta 2022, y se dividirá en un 60% en acciones y el resto en efectivo. Asimismo, esta cuantía está sujeta a cláusulas malus, que podrían limitar o impedir el cobro, y a cláusulas clawback, que podrían permitir a la entidad recuperar cantidades ya satisfechas.

La investigación

El banco también ha dedicado unas líneas en el informe anual para referirse a la investigación abierta por la contratación de Villarejo a través de la compañía Cenyt.

El BBVA asegura que sigue trabajando para esclarecer lo ocurrido pero que "no es posible predecir en este momento el ámbito o duración de la investigación del banco o cualquiera realizada por las autoridades judiciales ni su posible resultado o implicaciones para el Grupo",

Asimismo, no descarta la interposición de procedimientos o acciones judiciales o regulatorias, que pudieran tener un impacto negativo reputacional o económico para el Banco o el Grupo.

Por otro lado, asegura que hasta el momento, la entidad no ha recibido ninguna "notificación formal al efecto" por parte de las "autoridades judiciales".

El caso

La presidencia de honor de Francisco González fue puesta en cuestión tras la publicación de informaciones que detallan un espionaje masivo realizado por Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, a periodistas, empresarios y políticos para neutralizar, al menos, el asalto de Sacyr, con el apoyo aparente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al banco entre 2004 y 2005.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ya anunció en la presentación anual de resultado que el banco dejará que finalice la investigación abierta por PwC para tomar una decisión sobre el futuro de Francisco González, actual presidente de Honor de la entidad.

Torres subrayó que el banco no tendrá contemplaciones con el resultado del informe forensic y además aseguró que sería muy grave si fueran ciertas las noticias publicadas en los medios. No obstante, afirmó que ahora es el momento de investigar, no de juzgar, para esclarecer los hechos "cuanto antes pero sin llegar a conclusiones precipitadas".

De hecho, PwC ya anunció a la entidad que el informe forensic tardará meses en realizarse dada la complejidad del caso. Se trata de documentación muy amplia de hace más de 15 años y eso supone un despliege de recursos y tecnología muy amplio. Es por ello, que la firma tiene a un equipo de 40 personas trabajando en el caso.