Francisco González: "Pensaba que podíamos parar la salida a Bolsa de Bankia"

Francisco González se viene arriba en la Audiencia Nacional. El expresidente del BBVA ha afirmado que él pidió al expresidente de Bankia Rodrigo Rato que dimitiera porque no iba a conseguir el capital necesario para salvar a la entidad y que BBVA no decidió acudir a la salida a Bolsa con el objetivo de pararla, pero "no le hicieron caso".

Así de claro se ha mostrado el exbanquero en la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional este miércoles. El 'FG' ha subrayado que el BBVA fue "implacable" con la OPS porque cuando analizaron la operación se percató de que en los libros no existía ninguna orden de inversores internacionales, un hecho "inédito", ha exclamado.

González ha recordado que BBVA fue la única gran entidad que no fue a la salida a Bolsa y ha dicho que tomaron esa decisión para "proteger a sus accionistas y clientes".

"Sabíamos que era una decisión muy complicada porque íbamos en contra de los intereses del poder político e instituciones muy relevantes", ha enfatizado.

González, a pesar de mostrarse muy crítico con la situación de Bankia, ha centrado su discurso en cargar duramente contra el Banco de España, del que ha dicho que no "quiso enfrentar la crisis".

Lo único que hacía el BdE era intentar ganar tiempo y no puso nunca una solución razonable encima de la mesa. "El plan era posponer, posponer y posponer y no atacar", ha lamentado.

"Se quiso crear la sensación de que todo iba bien y no iba bien", ha declarado González. "El Banco de España no quiso enfrentar el problema y el señor Guindos tomo la iniciativa y los principales banqueros, también", ha recordado.

El exbanquero ha explicado que ante este escenario el ministro decidió tener varias reuniones con los principales banqueros de España para poner atajar el problema.

En el primero encuentro, que tuvo lugar por la noche en sede ministerial, se comenzó a hablar de la situación macroeconómica de España, pero rápidamente se pasó a hablar de la situación de Bankia, ha reconocido González.

Las dos cenas

Esta cena del 4 de mayo fue la que dio lugar a la reunión del 6 de mayo, en la que Rato presentó un plan "muy preparado" para conseguir 7.000 millones de euros para Bankia.

Una cifra que era insuficiente, bajo el criterio de Francisco González. El exbanquero ha justificado su respuesta con estudios internos del BBVA en los que se exponía que BFA-Bankia tenía una necesidad de capital de entre 15.000 y 20.000 millones de euros.

González ha reiterado que ninguna de las dos cenas fueron excesivamente "broncas", de hecho ha subrayado que Rato no se mostró de forma "violenta ni negativa" cuando él mismo le sugirió de dimitiera.

"Estuvo muy correcto. Defendió su opinión y pensaba que con los 7.000 millones podía salir adelante el grupo", ha confesado.

El exbanquero ha dicho que bajo su punto de vista, el Banco de España "estaba en el plan" presentado por Rato. "Era un documento muy elaborado, no se hace en una noche", ha reconocido. "Como se explicaba [Rato] me daba la impresión que lo había hablado con el Banco de España", ha agregado

González ha aclarado que de la reunión del 6 de mayo no se sacó ninguna conclusión, pero sí ha hablado de ciertas conversación de 'ascensor' con Emilio Botín y Isidro Fainé, en las que ambos estaban de acuerdo con la posición de BBVA.

El SIP

La caída de Bankia es una "historia de tiempo", según ha señalado FG. El exbanquero ha reiterado que el problema comenzó cuando se intentó solucionar la crisis del sistema financiero a través de "fusiones frías".

"El SIP era juntar cajas malas con cajas malas y sacar cajas peores", ha sentenciado. En el caso de Bankia, ha reconocido que la situación de Caja Madrid no era "tan mala", era una situación complicada pero se empeora cuando se decide incluir a Bancaja en el SIP.

No obstante, ha explicado que la desconfianza de los mercado no sólo se centraba en Bankia, era un problema del sector en general, pero que se agravó por la situación financiera de la entidad que dirigía Rato.

Goirigolzarri

'FG' ha dedicado unos minutos a dar su valoración sobre el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. "Trabajé con él mucho tiempo y es un buen banquero, pero nunca pensé que fuera él", ha reconocido cuando se le preguntó por si conocía que Goirigolzarri iba a ser el sucesor de Rato. "No pensaba que fuera a aceptar el cargo", ha opinado.