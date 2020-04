Florentino Pérez releva al CEO de Dragados tras dos años en el cargo

ACS remplaza a Adolfo Valderas como consejero delegado de Dragados. La compañía que preside Florentino Pérez ha optado por relevar al máximo dirigente la sociedad cabecera de su negocio de construcción tras cerca de dos años en el cargo.

Los motivos de esta decisión no han sido precisados por ACS, ya que la empresa no ha atendido a la consulta de este medio. No obstante, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Adolfo Valderas ya no ocupa su puesto de consejero delegado de Dragados. Una notificación que no detalla si se debe a un cese o dimisión, algo que desde la propia compañía tampoco precisan.

El mismo registro público apunta que José María Castillo, consejero delegado de Cobra, y Eugenio Llorente, presidente de Servicios Industriales, otras dos filiales de ACS, entran como consejeros de Dragados tras la salida de Adolfo Valderas.

Según adelantaba en febrero El Confidencial, los nombres de Llorente y Castillo eran los que sonaban con más fuerza para sustituir a Valderas en Dragados en la batería de cambios en las cúpulas de sus filiales que preparaba Florentino Pérez tras no lograr con los objetivos en 2019.

El primero de ellos fue el nombramiento del español Juan Santamaría, hasta entonces director general de CPB Contractors, como nuevo consejero delegado de su filial australiana Cimic en lugar de Michael Wright. Wright fue el encargado de tomar el testigo en Cimic de Valderas cuando a finales de 2017 se convirtió en CEO de Dragados.

Un puesto que Adolfo Valderas ocupaba hasta hace pocos días, como queda reflejado en el informe de Gobierno Corporativo de ACS de 2019, publicado en la CNMV el pasado 26 marzo, y en la propia web de inversores del grupo.

Uno de los suyos

Adolfo Valderas es considerado uno de los hombres de confianza del consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes. Valderas fue el encargado de relevar al 'número dos' del grupo en Cimic y fue el mismo Fernández Verdes el que reclutó al directivo para liderar la sociedad cabecera de su negocio de construcción de la compañía que preside Florentino Pérez.

Un nombramiento que Valderas asumió junto con las funciones de director de Estados Unidos, el primer mercado de ACS por facturación y donde cuenta con filiales como Hochtief, Flatiron y Turner Construction, entre otras. No obstante, en 2019, ascendió para desempeñar el mando en el mercado estadounidense a José Luis Méndez, un directivo de larga experiencia en el territorio.

Dragados, cuyo control tomó ACS en 2002 tras adquirir la participación de referencia en manos de Santander (en torno al 25%) y lanzar posteriormente una OPA para hacerse con la mayoría, obtuvo en 2019 un beneficio de 117 millones de euros, un 64% más que en 2018. No obstante, ahora se enfrenta a un año de incertidumbre con la crisis del coronavirus de manera externa y el relevo en su cúpula como factor interno.