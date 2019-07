Felipe González sustituye en Boluda a un consejero imputado por las presuntas mordidas de OHL

La llegada del ex presidente del Gobierno Felipe González a Boluda Corporación Marítima, en calidad de consejero de la filial Boluda Towage, se corresponde en realidad con un relevo en el órgano ejecutivo de esta última y obligado por las circunstancias. El sillón que ahora ocupa González pertenecía a José Luis Almazán, recientemente imputado por la Audiencia Nacional en la causa que sigue para investigar una serie de presuntas comisiones pagadas por OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Almazán forma parte de la lista de seis políticos que, como también adelantó en exclusiva Vozpópuli, fueron imputados hace aproximadamente un mes por el juez de la Audiencia NacionalManuel García-Castellón, dentro de la instrucción de la pieza ocho del denominado 'caso Lezo'. Esta pieza, abierta recientemente, investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos adjudicados a OHL en algunas Comunidades Autónomas.

En el caso de Almazán, su imputación está relacionada con la adjudicación de obras por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, en la que ocupaba el cargo de director. Almazán formaba por entonces parte de la Ejecutiva del Partido Popular en la ciudad autónoma. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga el contrato para la mejora del calado del muelle Ribera II, en el Puerto de Melilla. Una filial de OHL se llevó la obra en el año 2007 por 5,9 millones de euros.

Tras un aplazamiento inicial, Almazán prestó declaración como imputado este martes, 2 de julio. No obstante, antes comparecer ante el magistrado García-Castellón, ya había formalizado su salida del consejo de Boluda Towage, la filial bajo la que se articula la actividad de remolque y salvamento marítimo de la naviera, que constituye uno de sus principales activos, hasta el punto de que es el indiscutible líder en esta área en España y número dos del mundo, gracias a una flota superior a los 250 buques.

Figura vinculada a los puertos

La imputación de Almazán no está relacionada en ningún caso con su actividad en Boluda Corporación Marítima. Su figura es sobradamente conocida en el ámbito portuario, en el que ha llegado a liderar la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), un lobby creado en 2013 para la defensa de los intereses empresariales en el sector. La naviera Boluda es uno de sus componentes.

En mitad de este escenario se ha articulado la llegada de Felipe González al consejo de la compañía, presidida por Vicente Boluda. Las buenas relaciones entre ambos provienen de antaño, hasta el punto de que el ex presidente del Gobierno acompañó al naviero en su nombramiento en 2011 como presidente de la Asociación Valencia de Empresarios (AVE), un potente lobby valenciano que agrupa a lo más granado de la economía de la comunidad autónoma. González apadrinó a Boluda con una intervención en la asamblea general de AVE en la que pronunció una conferencia.

El que también fuera secretario general del PSOE vuelve al consejo de una gran empresa cuatro años después de abandonar el de la antigua Gas Natural Fenosa (actualmente denominada Naturgy), en el que no renovó su cargo tras asegurar que se aburría en las reuniones. Su aventura individual en el mundo de los negocios se centró en el fondo Tagua Capital, enfocado a levantar inversiones para proyectos en Latinoamérica pero que terminó estrellándose contra la crisis.

González también cuenta con una consultora y es uno de los miembros más destacados de la nómina de conferenciantes de la agencia Thinking Heads, junto a otros políticos como el también ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo o el ex vicepresidente de EEUU Al Gore.