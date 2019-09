La Fed contra las cuerdas: las firmas de inversión se suman a las presiones de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue presionando casi a diario a la Reserva Federal (la Fed, el banco central del país) para que baje los tipos de interés y apruebe medidas de estímulo, pero ahora se le están sumando firmas de inversión que ante los últimos datos publicados reivindican lo mismo.

"No tenemos un problema de aranceles (estamos dominando ante malos competidores o injustos), tenemos un problema con la Fed. ¡No tiene ni idea! Si la Fed recortara los tipos de interés, tendríamos una de las mayores subidas en la bolsa en mucho tiempo", publicaba el mandatario estadounidense este mismo viernes en su cuenta de Twitter.

Su ataque ya no llama tanto la atención, ya que los lanza con mucha frecuencia, pero es cierto que esta semana tras conocerse el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre algunas compañías se han sumado a esta petición.

....We don’t have a Tariff problem (we are reigning in bad and/or unfair players), we have a Fed problem. They don’t have a clue!