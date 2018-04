La web española Ticketea ha sido comprada por la compañía estadounidense Eventbrite.Así lo han anunciado este jueves ambas plataformas especializadas en la venta de entradas y eventos. El monto de la operación no ha sido desvelado.

La adquisición forma parte de grupo de consolidar el crecimiento de su mercado en Europa. "Existe una sinergia increíble entre nuestras dos compañías desde el punto de vista comercial, de la propia plataforma y de la marca. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Eventbrite a este talentoso equipo, que comparte nuestra misión de unir a las personas a través de experiencias en vivo", ha asegurado Julia Hartz, CEO y cofundadora de Eventbrite, en un comunicado.

