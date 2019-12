Euronext hace 'lobby' para tumbar la OPA de SIX sobre BME ante sus escasas probabilidades de éxito

Euronext está incidiendo en su carácter paneuropeo en mensajes que estaría tratando de hacer llegar a autoridades europeas y españolas para desgastar la oferta que la suiza SIX ha presentado sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones, Euronext está "haciendo lobby" para advertir contra la OPA lanzada por SIX sobre la Bolsa española, destacando que la Bolsa suiza no permite operar en su mercado en las mismas condiciones que lo hacen las Bolsas de países que pertenecen a la Unión Europea. Y recuerdan que la Bolsa suiza no cotiza, no estando sometida al escrutinio ante el mercado como sí lo están Euronext o BME. Además estaría deslizando posibles contingencias fiscales que acarrería la compra de la Bolsa española por parte de la Bolsa suiza.

Las fuentes consultadas consideran que la estrategia de Euronext de tratar de influir en los reguladores en contra de SIX responde a sus escasas probabilidades de éxito en el terreno económico, dada la potente oferta que ha presentado el grupo suizo por BME: 2.842,9 millones de euros en efectivo, 34 euros por acción. Euronext, con sede en Ámsterdam, fruto de la fusión de las bolsas de parís, Ámsterdam y Bruselas, no tiene el músculo financiero suficiente para competir con la oferta de SIX, aseguran.

Luis de Guindos comentó la pasada semana la necesidad de que se avance hacia una unión de los mercados de la Unión Europea

Desde la presentación de la oferta por parte de SIX, Euronext no ha vuelto a aparecer en escena, aunque se ha dado por hecho que la compañía prepara una nueva oferta por BME. Y que, mientras, estaría aguardando a ver qué posición toman las autoridades españolas y europeas frente a las intenciones de la Bolsa suiza, tratando de influir sobre las mismas subrayando su estructura europea, federal y en consonancia con el objetivo de la Unión Europea de diseñar un mercado de capitales.

En este sentido, comentan las fuentes consultadas, se entendió el mensaje que Luis de Guindos lanzó el pasado viernes con motivo de la victoria electoral en Reino Unido de Boris Johnson. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) comentó, en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que la Unión Europea debe avanzar hacia una unión real de los mercados.

A pesar de las declaraciones del exministro español, señalan las fuentes consultadas por este diario, y de la estrategia de desgaste diplomático llevada a cabo por Euronext frente a SIX, hubiera sido aventurado por parte del grupo suizo no haber realizado la misma labor de contacto político previamente a la presentación de su oferta.