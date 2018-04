El Gobierno ha esquivado recortes de 15.000 millones al no salir del déficit excesivo

Salir del procedimiento de déficit excesivo va a salir muy caro a España. Como ya explicamos en Vozpópuli, el país quedará sujeto a un nuevo procedimiento mucho más exigente que pondrá el foco en la deuda pública y permitirá a las autoridades comunitarias reclamar nuevos y duros ajustes. La Autoridad Fiscal lo ha dicho alto y claro: España se ha evitado recortes por valor de unos 15.000 millones al no salir del déficit excesivo en 2017.

Y es que el Gobierno cerró el año pasado con un desfase del 3,1%, del 3,07% para ser exactos. La cifra supera solo en una pequeñas décimas el límite del Pacto de Estabilidad y mantiene un año más a España en déficit excesivo, un procedimiento en el que lleva inmerso desde el año 2009. El hecho de haber quedado justo al límite ha salvado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de volver a plantear un Presupuesto reestrictivo para 2018.

Al no haber salido del brazo correctivo de Bruselas, España tiene que seguir cumpliendo lo pactado en la última actualización del Programa de Estabilidad. Es decir, tiene que reducir el déficit desde ese 3,07% al 2,2%. Si hubiera dejado el desfase por debajo del 3%, el objetivo sería mucho más ambicioso: habría que bajar el déficit al 1,1%.

La regla de gasto europea

Los cálculos los ha hecho la Autoridad Fiscal. Su presidente, José Lus Escrivá, explicó el lunes en el Congreso que de haber salido del procedimiento de déficit excesivo, España tendría que haber aplicado la regla de gasto europea, diferente a la España y más exigente porque tiene en cuenta el nivel de deuda Según las cifras que maneja, con esta regla, el gasto solo podría haber crecido un 0,8%, lo que había obligado a dejar el déficit en el 1,1%.

Si tenemos en cuenta que la moderación del gasto en intereses de la deuda y el propio ciclo económico van a reducir el déficit en 7 décimas y que el esfuerzo estructural lo reduce en una décima adicional, aún quedarían 1,2 puntos para llegar a ese 1,1% y cumplir con Bruselas. En millones, reducir el déficit en 1,2 puntos implica un ajuste que puede rondar los 15.000 millones.

En 2019 Bruselas podrá pedir nuevos recortes porque España ya estará fuera del déficit excesivo

Y eso es precisamente lo que se ha evitado el Gobierno al no salir del déficit excesivo. Pero ojo, que la factura llegará antes o después. Este año el Ejecutivo se ha podido permitir un Presupuesto ligeramente expansivo, pero las cosas pintan mucho peor para 2019. El año que viene España estará fuera sí o sí del déficit excesivo y llegará el momento de aplicar nuevos recortes.

Por eso el Gobierno quiere conseguir a toda costa el apoyo de los grupos al Presupuesto de 2018. Es una forma de asegurarse una posible prórroga en 2019 saltándose así de nuevo las medidas de ajuste que podría pedir la Comisión. Si ya es difícil conseguir que los grupos respalden unas cuentas que mejoran los salarios de los funcionarios y las pensiones, mucho más difícil va a ser conseguir que los grupos den su visto bueno a nuevos recortes.

30.000 millones a medio plazo

Según los cálculos de BBVA Research, Bruselas podría llegar a pedir ajustes de hasta tres puntos de PIB a medio plazo por el nuevo procedimiento en el que entrará después del déficit excesivo, lo que supondría unos 30.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque en este procedimiento se fija un objetivo de superávit estructural a medio plazo, que en este caso será del 0,5% del PIB. Y para llegar hasta ahí, España tiene que hacer un ajuste de esa magnitud en varios años.

Lo que está claro es que no habrá espacio para la relajación. Bruselas seguirá reclamando medidas para corregir el déficit y España tendrá que acatarlas para evitar sanciones. En 2016 ya se libró de una multa de más de 2.000 millones por los sucesivos incumplimientos de déficit y si ahora no cumple con la reducción de deuda podría no correr la misma suerte.