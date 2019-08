El 5G en España: disponible en 15 ciudades y 4 smartphones compatibles

El 5G, la nueva red de navegación hasta cien veces más rápida que el 4G, es una realidad en España, pero de manera limitada, ya que solo está presente en 15 ciudades, es compatible con cuatro smartphones por el momento y solo lo ofrece una operadora telefónica.

Al encontrarse en el inicio del establecimiento de esta red de navegación, el límite de uso de la red 5G estará alrededor de 1Gbps, pero a medida de que se liberen redes para este servicio de banda de 700 mhz, la velocidad irá en aumento, incrementándose hasta alcanzar algún día los 10 Gbps.

El 5G es una tecnología innovadora que permite navegar de que puede incluso superar la velocidad que la mayoría de usuarios tenemos en casa o en el trabajo. La velocidad de navegación del 5G es hasta 100 veces superior al 4G, es decir, con esta tecnología es posible ver un vídeo 4K en 'streaming' en alta calidad sin esperas o descargar la aplicación más pesada en unos segundos.

Otra gran ventaja del 5G es que elimina casi por completo el temido 'lag' (retardo) tanto en videojuegos como en vídeos en 'streaming', debido a su baja latencia. Ese retraso entre lo que sucede en el videojuego o en la vida real y lo que ve el usuario en su pantalla será "inexistente", como apuntan desde el comparador de tarifas de telefonía e internet Roams.

En el caso de los videojuegos en línea, por ejemplo, la eliminación del 'lag' abrirá el mundo competitivo de los eSports para ser jugado de forma diferente con esta tecnología. Además la nueva apuesta de videojuegos en 'streaming', con Google Stadia a la cabeza, será más factible ya que el 5G permite jugar sin tener que instalar nada y en cualquier dispositivo, totalmente en la nube.

Los vídeos en 'streaming' también notarán una mejora de calidad que podrán reproducir 4K o superior, ya que las plataformas que utilizan este tipo de transmisión optimizan el contenido a 1080p para conexiones estándar de 4G, que será el estándar en tres años, como mucho.

El 5G en España

Actualmente, en España Vodafone es la única operadora que ofrece conexión 5G, si bien Movistar, Orange y el grupo MásMóvil tienen previsto contar con esta red próximamente.

Como explican desde Roams, Movistar y MásMóvil parece ser que pretenden tener el servicio o bien a final de este año o a comienzo del 2020, mientras que Orange prefiere esperar a que la tecnología esté más asentada.

Las 15 ciudades que disponen de esta red de alta velocidad son Barcelona, Bilbao, Gijón,La Coruña, Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander,San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Todos los clientes de Vodafone en estas ciudades con tarifas y dispositivos compatibles al 5G pueden utilizar el servicio.

No obstante, los usuarios necesitan tener un 'smartphone' compatible con la conectividad 5G. En España, actualmente solo se comercializan cuatro dispositivos con esta tecnología: Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G y LG V50 ThinQ 5G, si bien se espera que próximos lanzamientos de otras marcas amplíen el catálogo de dispositivos con 5G en el mercado.

Con anteriores avances de redes de navegación se ha requerido un cambio del modelo de tarjeta SIM pero la red del 5G no parece ser el caso. "Todo parece indicar que podemos usar la misma, no será necesario cambiarla como en su día sí lo fue con la llegada del 4G. Esta vez las operadoras sí tienen las tarjetas SIM preparadas para esta nueva tecnología y, si tienen interés en cambiar las SIM, el motivo diferirá de la última vez", afirma el CEO de Roams, Eduardo Delgado.

Por el momento, y según el servicio actual de Vodafone, el uso del 5G no afectará directamente a la factura del móvil. No obstante, desde Roams aseguran que "no es descartable que alguna operadora ponga un coste extra al servicio". De hecho, explican que "en Vodafone funciona un sistema de límite de velocidad que se asemeja a pagar una cantidad superior por optar a más velocidad. Es decir, aunque estés en territorio con red 5G, la velocidad de conexión es baja salvo que se contrate la oferta que la incluya".