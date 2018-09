España, entre los países afectados por el ciberataque a 50 millones de cuentas de Facebook

Usuariosespañoles han alertado de que se han visto obligados a cambiar las contraseñas de Facebook e Instagram, noticia que coincide con las medidas tomadas por Facebook para afrontar el ciberataque que ha afectado a 50 millones de sus usuarios en todo el mundo.

La compañía de Mark Zuckerberg ha reconocido que sufrió un ciberataque el pasado martes, incidente que permitió a los delincuentes el acceso a las cuentas de millones de usuarios de la red social.

Para afrontar el problema, el gigante norteamericano ha establecido un protocolo por el cual unos 90 millones de usuarios deberían cambiar sus contraseñas de acceso. Algunos de ellos son españoles.

Algo que puede comprobarse con el testimonio de usuarios españoles, que están dando cuenta del cambio de cuentas en foros y redes sociales.

Usuarios españoles de la app manifiestan en redes sociales que se han visto obligados a cambiar sus contraseñas de Facebook e Instagram

"A eso de las 17:00 de la tarde, al intentar entrar en Facebook, la aplicación me ha pedido que cambie la contraseña. No me había pasado nunca", explica M.C. a este medio, usuario español de Facebook.

El usuario S.S. explica algo parecido. "A las 14:20 de la tarde aproximadamente he tenido que cambiar las contraseñas tanto de Facebook como de Instagram", concluye este usuario. Una situación similar a la de A.C.: "He tenido problemas para autenticarme en Instagram durante parte de la tarde, hasta que la app me ha obligado a volver a ingresar la contraseña y autentificarla a través de Facebook".

En cuanto a su comportamiento en bolsa, por el momento la red social sufre un recorte del 2,5% en Wall Street. No obstante, esta caída no se puede comparar a la que sufrió el pasado mes de julio cuando presentó sus cuentas. En esa sesión Facebook perdió más de 120.000 millones de dólares. En el acumulado del año sus títulos bajan un 6,33%.

Acceso a los perfiles

La compañía explica en un post que los ciberdelincuentes consiguieron acceder a las cuentas de millones de usuarios de la red social. Una vez solucionado el problema, siempre según Facebook, se ha tomado la decisión de restablecer las cuentas de 50 millones de personas directamente afectadas, y de otros 40 millones que podrían haberlo sido.

La vulneración de las cuentas se produjo a través de la opción 'Ver cómo', que ha sido desacivada temporalmente por la compañía que dirigew Mark Zuckerberg.