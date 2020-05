Escrivá descarta una renta mínima provisional, como piden los economistas

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha descartado la posibilidad de diseñar una renta mínima "puente" o "de emergencia", que sea provisional y pueda servir de ejemplo para elaborar en el futuro el Ingreso Mínimo Vital con vocación permanente, algo que han pedido muchos economistas porque consideran que sería más eficiente.

Fuentes del Ministerio aseguran a Vozpópuli que hacer una renta mínima transitoria requeriría "el mismo esfuerzo" que hacerla permanente, además de que supondría tener que enfrentarse a dos negociaciones con los partidos políticos para recabar apoyos parlamentarios, por lo que descartan esta posibilidad y están trabajando en una norma con la que sentarse a negociar. "Es una medida que ha tenido un apoyo de bastantes sectores de la sociedad de un espectro muy amplio", señalan, así que confían en poder sacarla adelante en las Cortes.

Escrivá espera poder llevar la norma al Consejo de Ministros la segunda quincena de mayo y ahora está trabajando cruzando datos con la Agencia Tributaria y las distintas administraciones (autonómica y local) para que la renta mínima tenga sentido teniendo en cuenta las ayudas de este tipo que ya existen y están en vigor en algunos territorios.

Se medirá el nivel de renta y el patrimonio

"Requiere diseñarlo con mucha finura, porque tenemos experiencia de muchos países y también de España de que la prestación no llega a quien debe llegar: que son los más vulnerables. Si esto pasa, se pierde eficiencia en el objetivo de erradicar la pobreza, redistribuir la renta y crear itinerarios de reinserción", señaló el ministro esta semana en una entrevista en TVE.

Para la concesión de la renta, que podría ser de 430 euros al mes si Escrivá mantiene la propuesta que hizo cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se tendrá en cuenta el nivel de renta, el patrimonio o riqueza neta y la composición familiar (habrá primas para familias monoparentales y por cada número de hijos).

El ministro ya ha recalcado varias veces que estar en situación de desempleo no será el único criterio para la concesión del ingreso mínimo vital; de hecho, éste será compatible con tener un puesto de trabajo.

Los economistas creen que saldrá peor y será más caro

Economistas como José Ignacio Conde-Ruiz, profesor en la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), son partidarios de la creación de una renta mínima en España que intente mejorar los niveles de pobreza y desigualdad del país, pero creen que sería mucho más adecuado optar ahora por una provisional.

"No entiendo el retraso que está habiendo en aprobarlo, espero que no sea porque se haya abierto un proceso de negociación con las comunidades porque no es un momento adecuado. Por hacerlo rápido y corriendo, lo van a hacer peor y les va a salir mucho más caro, encima de que igual no llega a tiempo", se lamentaba en una charla organizada por Toni Roldán en Esade.

Lucía Gorjón, investigadora de la fundación Iseak -que dirige Sara de la Rica-, señala también que si la renta mínima se aprueba ahora para aliviar a los afectados por la crisis del coronavirus, no tiene sentido que se conceda en función del nivel de patrimonio.

"Tener una segunda vivienda, por ejemplo, no te soluciona el problema de liquidez. Los requisitos para pedir una renta mínima ahora deberían ser diferentes a los de la renta más permanente", argumenta en alusión a las personas que se han quedado sin ingresos y no pueden hacer frente a sus gastos diarios, aun teniendo una segunda vivienda.