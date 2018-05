Escolano prepara una ley para facilitar la innovación financiera en España

Escolano sigue dando pasos de gigantes en el Proyecto de Ley que dará paso a la creación del 'sandbox' español, un espacio controlado de pruebas legal que servirá para testear nuevos productos financieros con mayor flexibilidad regulatoria, pero con todas las garantías para el cliente.

Este miércoles ha lanzado la consulta pública previa del proyecto de Ley que regulará esta práctica.

El proyecto surge ante la necesidad de una "actuación integral" que facilite la transformación digital en el sector financiero. La nueva medida ayudará a proteger al consumidor, a la estabilidad financiera, a la eficiencia de los mercados y a la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, según el texto de Economía.

El sandbox será un espacio controlado por los supervisores y cumplirá con las "máximas garantías para los partícipes cuando requiera la participación de clientes reales".

Será también una herramienta para mejorar la supervisión y también para "acompasar la legislación financiera con la transformación digital"

El banco de pruebas estará gobernado por un esquema jurídico que garantice al mismo tiempo seguridad –las previsiones legales- y flexibilidad –la determinación en un instrumento ad hoc del alcance, duración y demás circunstancias concretas en que se celebrará cada prueba o conjunto de pruebas.

Ejemplos mundiales

Dentro de Europa, el Reino Unido ha sido el país que ha tomado la delantera en este sector. Su sandbox lo regula la FVA (Autoridad de Conducta Financiera) y en él pueden participar tanto empresas autorizada como no autorizadas de cualquier segmento. No obstante, las no autorizadas tiene que pasar por un proceso. Asimismo, antes de entrar, el regulador evalúa cada solicitud individual. Una vez dentro, se produce una exención total o parcial de la regulación con asesoramiento personalizado. La duración de la prueba tiene que ser lo suficientemente grande como para tener datos estadísticos fiable.

Los otros sandbox del mundo son los de Singapur, Australia y Emiratos Árabes. En el caso del primero y el tercero, los participantes también son las empresas autorizadas y no autorizadas. Por el contrario, en Australia solo las empresas no autorizadas so las que pueden participar en este proyecto.