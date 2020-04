Enisa devuelve las cuotas de marzo a los emprendedores y renegocia sus préstamos

Enisa ha reaccionado y ha comenzado a negociar con los emprendedores que cuentan con uno de sus préstamos las condiciones de los mismos por el impacto del coronavirus. El organismo, dependiente del Ministerio de Industria, ha ido devolviendo este mes las cuotas de sus clientes pagadas por el mes de marzo.

Como publicó Vozpópulia finales del mes pasado, cientos de empresarios que cuentan con un préstamo de Enisa reclamaron al organismo público poder aplazar los vencimientos de los préstamos otorgados. Para muchos de ellos, la crisis del coronavirus ha supuesto una caída tremenda de los ingresos y no poder hacer frente al pago comprometido con el ente dirigido por José Bayón puede suponer la entrada en concurso de acreedores.

Los emprendedores con los que contactó el mes pasado este diario contaron que hasta ese momento no habían recibido más que palabras de comprensión, y el recordatorio de que teníanque seguir cumpliendo con los pagos establecidos.

"En mi portfolio han reaccionado bien", dice un gestor de fondos. "Nos han dado lo que pedíamos"

La situación ha ido cambiando y Enisa ha reaccionado ante la situación de sus clientes. "Estamos contentos con la propuesta de Enisa", dice uno de los empresarios que el mes pasado requería una atención urgente del organismo. "Nos han dado lo que pedíamos: carencia de 12 meses en devolver el principal al mismo tipo de interés", destaca. "Además, nos han bajado el tipo aplicable en caso de que entrásemos en mora, aunque actualmente no hemos entrado", añade.

"En mi portfolio han reaccionado bien", señala el gestor de un fondo que invierte en empresas tecnológicas de reciente creación y que cuentan con préstamos Enisa. "Han aplazado la devolución de principal un año y extendido el préstamo un año, también han bajado el tipo para el retraso", dice. "Es justo lo que se les pedía y lo que tiene sentido", apunta.

Otros empresarios con los que ha contactado este periódico y que tienen un préstamo concedido por Enisa lamentan lo laborioso que resultan los trámites burocráticos para poder renegociar ahora las condiciones de su financiación.

"Me dijeron que les enviase un montón de documentación para analizar mi situación, pero ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo, me cuesta mucho conseguirla, actualizarla y enviarla", cuenta uno de ellos. "No he conseguido todo lo que quisiera a la hora de renegociar mi préstamo, pero sí que me han dado alguna facilidad", señala otro.

Enisa depende de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria. En 2018, último ejercicio del que Enisa ha presentado una memoria en su web, aprobó 534 operaciones de inversión por importe de 74,5 millones. El pasado año el organismo estimaba, en septiembre, poder dar cobertura a más de 600 proyectos con una inversión de 214 millones.