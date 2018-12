Endesa ultima instalar en el puerto de Algeciras la primera ‘gasinera’ para buques de España

Endesa pretende convertirse en la primera compañía que instala en España un punto de carga de combustible de gas para buques y para conseguirlo ya ha iniciado los oportunos trámites para ampliar la concesión que tiene desde los primeros años 80 su filial de generación en el puerto de Algeciras, el mayor del país por volumen de mercancías y uno de los principales de Europa.

La eléctrica ha solicitado la ampliación por un periodo de 10 años de la concesión del terreno que ocupa en la infraestructura portuaria y, además, disponer de un espacio adicional de 10.000 metros cuadrados para instalar y explotar una planta de almacenamiento de gas natural licuado. Los trámites se completan con la ampliación del objeto de la concesión con el fin de que incluya las actividades relacionadas con el ‘bunkering’ portuario y todo lo referido al traslado del combustible de gas.

La intención de la compañía que preside Borja Prado es anticiparse a la normativa comunitaria, que impedirá a los buques utilizar fuel-oil como combustible debido a las elevadas emisiones de gases contaminantes que produce. De lograr la ampliación de la concesión, Endesa será pionera en este capítulo no sólo en España sino también en la Península Ibérica. Y además convertirá al puerto de Algeciras en un referente, frente al interés de puertos cercanos como el de Tánger (Marruecos) por disponer de este tipo de instalaciones.

Fuentes de Endesa confirmaron la solicitud de ampliación de la concesión aunque aclararon que el proceso se encuentra actualmente en fase de consulta pública.

Segundo intento

No es la primera vez que la compañía realiza un intento por extender la concesión en Algeciras. El pasado ejercicio también se sometió a consulta pública una solicitud de la empresa para ampliar las instalaciones aunque, en aquel caso, era para el almacenamiento de fuel-oil, lo que generó una fuerte respuesta por parte de grupos ecologistas y también de los representantes de los municipios próximos al puerto.

La operación se enmarca en la posibilidad que abrió el Gobierno de Mariano Rajoy para la ampliación de las concesiones portuarias a cambio de nuevas inversiones, algo que venían reclamando desde hacía tiempo las empresas que desarrollan su actividad en los terrenos de las autoridades portuarias.

Las citadas fuentes no han desvelado la cuantía de la inversión que Endesa ha puesto sobre la mesa para ampliar la concesión; sin embargo, fuentes del mercado apuntan a que no estarían muy alejadas del entorno de los 15 millones de euros que se incluían en la anterior propuesta para extender la concesión, que finalmente no salió adelante.

El referente de Algeciras

Endesa Generación disfruta de la concesión en el puerto de Algeciras desde 1982, por un periodo de 40 años, por lo que el vencimiento llegará dentro de apenas tres.

El pasado año, el puerto de Algeciras registró la entrada de unos 28.250 buques, cifra algo más de un 4% inferior a la de 2016. Mientras, el volumen de toneladas carga superó la barrera de los 100 millones de toneladas. En lo que va de año, las estadísticas de tráfico en el principal puerto español están experimentado un moderado incremento, en un entorno algo más normalizado después de dejar atrás la crisis de la estiba, que afectó a la operativa en las instalaciones portuarias.