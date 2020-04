Empresas de textil aplican sus ERTE ante el "silencio positivo" de Trabajo por la avalancha de solicitudes

La avalancha de solicitudes para aprobar ERTEs está siendo una realidad desde hace días, sobre todo desde que se declaró el estado de alarma por el coronavirus y, con él, el cierre de la mayoría de los establecimientos. Con dificultad para atender todas ellas, Trabajo, que cuenta con un plazo de cinco días hábiles desde que recibe la solicitud para estudiarla, está optando en algunos casos por no contestar a las compañías, lo que implica una aprobación automática.

En este sentido, el denominado "silencio positivo" está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 24 recoge lo siguiente: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo".

Así las cosas, destaca el caso del ERTE aprobado por una de las compañías de textil más grandes, Tendam (Cortefiel, Springfield, Women'secret), que, no habiendo recibido respuesta de la administración, ha comenzado a aplicar su expediente. Según ha podido saber este periódico a través de fuentes sindicales, el ERTE de Tendam contempla 6.633 contratos suspendidos, de los cuales 6.333 son personal de tienda y otros 300 de servicios centrales.

Multas a posteriori

De este modo, el grupo mantiene a parte de la plantilla para seguir prestando el servicio online y a otra parte en el teletrabajo. En lo que respecta a servicios centrales, con las oficinas de Madrid y Barcelona, quedan trabajando 294 personas, de las que 54 verán su jornada reducida a la mitad.

"Ante el aluvión de solicitudes que está recibiendo la administración, esperábamos que no nos respondieran en el plazo previsto", explican fuentes conocedoras del ERTE del grupo textil. No obstante, que la solicitud se dé por estimada y la compañía pueda poner en marcha el expediente no es óbice para que a posteriori el ministerio pueda revisar las solicitudes, haciendo devolver a las empresas las prestaciones de desempleo indebidas e incluso imponiendo sanciones si fuera necesario.

El caso de Tendam, no obstante, no es aislado. Según confirman fuentes sindicales, también Boardriders (Quicksilver, Roxy), con un expediente dirigido a cerca de 500 personas, ha pasado por este proceso. "Va a haber más casos porque ya se ha cumplido el plazo de las empresas que presentaron sus ERTE la primera semana", explican las mismas fuentes.