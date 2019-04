Elite Taxi acusa de traición a Carmena y Podemos: "Tendrán su castigo en las urnas"

Elite Taxi Madrid rompe su amistad con Manuela Carmena y Podemos. Esta asociación, muy vinculada al Ayuntamiento y al partido que lidera Pablo Iglesias, les acusa de "traición" y de utilizar al sector del taxi "en una guerra política en busca del voto electoral".

Unas acusaciones que se producen después de que el Ayuntamiento comunicase al sector que su ordenanza municipal no verá la luz en la actual legislatura. "Estamos seguros de que tendrán su castigo en las urnas por un gremio que se siente traicionado por este acto", afirma Élite Taxi Madrid en un comunicado.

"A los enemigos identificados se les puede combatir, más complicado es combatir a los que crees que están de tu lado y te traicionan de esta forma", concluye esta misiva. La asociación carga contra el Ayuntamiento por "lavarse las manos como Poncio Pilatos" cuando "la Comunidad de Madrid cargaba contra el sector en los medios de comunicación".

Élite Taxi Madrid reprocha a sus 'antiguos socios' de haber utilizado "la excusa" de los paros sectoriales para frenar su trabajo e impedir que la regulación del sector se pusiera en marcha. "El taxi de Madrid no merece este trato del Ayuntamiento y, no sólo no será valientes como se pedía, sino que ni siquiera verá la luz su ordenanza escueta, 'justita' y light", afirma su comunicado.

Dimisión de los dirigentes

Las duras palabras de Élite Taxi contra Carmena y Podemos han precedido a la dimisión en bloque de su Junta Directiva. Los representantes de la asociación explican que han renunciado por "responsabilidad" con el sector del taxi y también por el "coste personal" que ha supuesto ostentar estos cargos.

Su dimisión se produce por "considerar no cumplidos" los objetivos marcados que "tanto precisaba el sector" y en breve se iniciará un proceso electoral para elegir a los sustitutos. Élite Taxi fue una de las asociaciones que apoyó la convocatoria de huelga indefinida de 16 días iniciada a finales de enero para exigir una regulación inmediata del sector VTC por parte de la Comunidad de Madrid.

La asociación desea que se forme un "equipo que dé continuidad" a Élite Taxi. "Hemos ofrecido trabajo, transparencia y la más absoluta voluntad de estar a las órdenes de todos los compañeros, parece que no ha sido suficiente", lamentan.